Süper Lig’de Paulo Dybala sesleri! Maaşı bile açıklandı
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi muhtemel bir Süper Lig takımının Paulo Dybala'nın peşinde olduğu ortaya çıktı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da kariyerini sürdüren Paulo Dybala kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Roma'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve dizinden geçirdiği ameliyat nedeniyle formasından uzak kalan Arjantinli yıldız için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi muhtemel bir Türk kulübünün Paulo Dybala ile ilgilendiği belirtildi.
Haberde Süper Lig devinin yanı sıra Dybala ile Boca Juniors'un da ilgilendiği fakat Arjantin ekibinin maaş konusunda Roma'daki kontratına yakın bir teklif yapamyacağı ifade edildi.
Dybala'ya talip olan Süper Lig devinin 3 yıllık kontrat için yıllık 6 milyon euro'nun yanı sıra bonusları da içeren bir maaş ödemeye hazır olduğu bildirildi.
Haberde geçtiğimiz sene Galatasaray'ın Paulo Dybala için ciddi girişimlerde bulunduğu fakat Arjantinli yıldızın Roma'da kalmayı tercih ettiği vurgulandı. Dizinden ameliyat geçiren 32 yaşındaki yıldız isim bu sezon Roma formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
