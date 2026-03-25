Zor olmayacak artık! Hangi deterjan en iyisi? Toz mu yoksa sıvı mı?

Bazı deterjanların formülünde yer alan optik beyazlatıcılar, ultraviyole ışığı emip mavi ışık olarak geri yansıtarak beyaz çamaşırların olduğundan çok daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Temizlik performansına doğrudan bir katkısı olmasa da eklenen parfümler, çamaşırlara o karakteristik "yeni yıkanmış" ferahlığını vererek kullanıcıda temizlik hissini psikolojik olarak pekiştirir. Bu bileşenler sayesinde çamaşırlarınız sadece kirlerden arınmakla kalmaz, aynı zamanda hem göze hem de koku duyusuna hitap eden estetik bir tazelik kazanır.