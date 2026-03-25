Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...
Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

Yeni laboratuvar çalışmaları çok önemli bilgileri ortalığa saçtı.

Yeni laboratuvar çalışmaları çok önemli bilgileri ortalığa saçtı.

Yeni laboratuvar çalışması ayçiçeği, mısır ve soya yağındaki linoleik asidin belirli koşullarda kanser hücrelerini hızlandırabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar acele karar vermeyin uyarısı yaparken Omega-3/Omega-6 dengesinin önemine dikkat çekiyor.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen yeni bir çalışma, mutfakların vazgeçilmezi olan üç farklı bitkisel yağın kanser hücreleri üzerindeki etkisini mercek altına aldı. Moleküler düzeydeki bulgular, ayçiçeği, mısır ve soya yağında bulunan bir maddenin belirli koşullar altında tümör büyümesini hızlandırabildiğini gösteriyor.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

Mutfaklarda yaygın kullanılan ayçiçeği, mısır ve soya yağlarının içeriğinde bulunan linoleik asidin belirli koşullar sağlandığında kanserli hücrelerin büyüme sürecini tetikleyebildiği, yeni laboratuvar çalışmalarıyla saptandı.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

Moleküler düzeyde yürütülen hayvan deneyleri, diyet yoluyla alınan ve bir tür Omega-6 yağ asidi olan linoleik asidin tümörlerde yüksek oranda rastlanan FABP5 adlı proteine bağlandığını kanıtladı.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

Araştırmacılar, söz konusu bağlanmanın hücrelerdeki mTORC1 sinyal yolağını aktive ederek hücre çoğalmasını hızlandırdığını belirtiyor.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

Özellikle tedavi süreçleri zorlu ilerleyen triptofan negatif meme kanseri modellerinde bu mekanizmanın tümör büyümesine ciddi ivme kazandırdığı gözlemlendi.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

İnsanlar üzerinde yapılan bazı klinik gözlemler de belirli hasta gruplarında kan linoleik asit ve FABP5 seviyelerinin yüksek seyretmesiyle bu bulguları destekliyor.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

Laboratuvar bulguları her ne kadar dikkat çekici olsa da uzmanlar sonuçlara varırken temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Klinik öncesi modellerde kullanılan yağ dozajları ve diyet kompozisyonları, insanların günlük yaşamdaki tüketim pratiklerinden oldukça farklı bir profil çiziyor.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

Ayrıca geniş çaplı popülasyon çalışmalarının büyük bölümü linoleik asit alımı ile meme kanseri riski arasında henüz tutarlı ve pozitif bir ilişki kuramamıştır. Hatta kimi analizler bu yağ asidinin vücut üzerinde nötr veya koruyucu bir etki yaratabileceğine işaret ediyor.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

Ayçiçeği veya mısır yağı gibi seçenekler vücudun ihtiyaç duyduğu Omega-6 bakımından oldukça zengindir. Ancak modern yaşamın getirdiği ultra işlenmiş gıda tüketimi ve dışarıda yemek yeme alışkanlığı vücuda alınan Omega-6 miktarını aşırı seviyelere çıkarıyor.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

Uzmanlara göre asıl tehlike yağın kendisinden ziyade, iltihaplanmayı önleyici etkisi bulunan Omega-3 ile Omega-6 arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklanıyor. Bu dengesizlik vücudu kronik enflamasyona ve dolayısıyla kanser oluşumuna yatkın bir zemine sürükleyebiliyor.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

Kanser riskinin sadece diyetle değil obezite, hareketsiz yaşam, alkol, uykusuzluk ve çevresel faktörlerin birleşimiyle oluştuğunu belirten otoriteler şu adımların atılmasını tavsiye ediyor:

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

• YAĞ ÇEŞİTLİLİĞİ: Mutfakta ana yağ olarak tekli doymamış yağ asitleri içeren zeytinyağı tercih edilmeli, diğer yağlar yardımcı ürün olarak kullanılmalıdır.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

• ISI KONTROLÜ: Yağın oksitlenerek kanserojen bileşenler üretmesini engellemek adına yemekler orta ısıda pişirilmelidir.

Foto - Mutfağınızdaki sessiz tehlike: Kanser hücrelerini bakın ne yapıyormuş...

• DENGE UNSURU: Beslenme rutinine balık ve çiğ kuruyemiş eklenerek Omega-3 alımı artırılmalıdır. • KIZARTMA SINIRI: Derin yağda yapılan kızartmaların sıklığı minimum düzeye indirilmelidir. • ETİKET OKUMA: İşlenmiş paketli gıdaların içerikleri kontrol edilerek gizli linoleik asit kaynakları tespit edilmelidir.

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi
Gündem

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Öğretim üyesi olduğu lisede Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ram..
Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!
Gündem

Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına baktırdığı tapucular yakayı ele verince kıvranmaya başlayan CHP Lideri Özgür Özel’i Gazeteci Y..
Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Özgür Özel ile ilgili öne sürüle..
Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı
Gündem

Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ramazan Avuşmak ile ilgili AK P..
Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek
Gündem

Erhan Afyoncu'dan hainlere kötü haber: Beni geri döndürmeyecek

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, cunta heveslilerinin korsan yemini üzerine yürütülmeye çalışılan kirli provokasyona tepki ..
Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!
Gündem

Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, son dönemde ülkenin egemenliğini hedef alan alçak saldırılara karşı düğmeye bastı.

