Mucizevi besinler deniliyor oysa ki... Aç karna yemeyin! Uzmanlar sabahları özellikle...
Mucizevi besinler deniliyor oysa ki... Aç karna yemeyin! Uzmanlar sabahları özellikle...

Bazı besinler hakkında bildiklerimizin çoğunun yanlış olma ihtimali de akıllara gelecek artık.

#1
Bazı besinler her ne kadar sağlıklı olarak bilinse de güne başlarken boş mideyle tüketildiğinde riskleri beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar, sabah saatlerinde tüketilmemesi gereken bazı besinleri sıraladı.

#2
Uzun bir açlık sonrası güne başlarken, mideyi yormayacak ve sindirim sistemini destekleyecek besleyici gıdalara sofralarda yer vermek oldukça önemli. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji, protein, vitamin ve mineralleri sağlamak adına zengin içerikli gıdalar kadar doğru zamanda doğru besinleri tüketmek gerekiyor. Uzmanlar, sabah saatlerinde tüketildiğinde mide asidini bozan, insülin dengesini altüst eden bazı besinleri açıkladı. İşte detaylar...

#3
YOĞURT VE FERMENTE ÜRÜNLERE DİKKAT Sabah aç karnına tüketilmemesi gereken besinlerin başında yoğurt ve fermente ürünler yer alıyor. Bu besinler, aç karnına tüketildiği zaman midedeki hidroklorik asit seviyesini artırarak sistemdeki yararlı bakterileri yok edebilir.

#4
KAHVALTILIK GEVREKLERİ MASUM DEĞİL Aynı şekilde hamur işleri ve yüksek şekerli kahvaltılık gevrekleri de mide için zararlı etkiye sahip olabilir. İçeriğinde maya olan bu gıdalar, mideyi tahriş ederek gaz sancılarına neden olabileceği gibi ani insülin dalgalanmalarıyla diyabet riskini artırır.

#5
Domates, turunçgiller ve salatalık gibi asit içeren sebzeleri kahvaltıda 'fazla' tüketmek, mide yanması ve gastrit gibi sorunları tetikleyebilir.

#6
Sebzelerin yanı sıra çok severek tükettiğimiz muz, aç karna tüketildiğinde kandaki magnezyum oranını aniden yükselterek vücudun kalsiyum dengesini olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca sert lif yapısına sahip armut da mide mukozasını zedeleyebilir.

#7
Uzmanların bir diğer uyarısı da kahvaltı baharat tüketimine dikkat edilmesi. Baharatlar, kahvaltıda tercih edildiğinde asit üretimini kontrolsüz artırarak sindirim yolunu tahriş edebilir.

+90 (553) 313 94 23