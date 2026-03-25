Ambargo ellerinde patladı! Yola geldiler: Türkiye olmadan bu iş zor
Türkiye'ye insansız hava kamerası satmayarak ambargo uygulayan ve geri adım atmak zorunda kalan Kanada'dan Ankara ile ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.
Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkiler, savunma ve enerji başlıklarında yeniden ivme kazanırken, Ottawa yönetiminden Ankara’nın bölgesel rolüne ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod, Türkiye’nin Orta Doğu ve Karadeniz hattındaki konumunun uluslararası güvenlik açısından kritik olduğunu ifade etti.
MacLeod, Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu ve NATO içindeki rolü nedeniyle vazgeçilmez bir müttefik olduğunu belirtti. Karadeniz ve Orta Doğu’daki gelişmelerin Ankara’sız yönetilmesinin güç olduğunu vurgulayan MacLeod, Türkiye’nin küresel güvenlik ve istikrar süreçlerinde aktif bir aktör olarak öne çıktığını söyledi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde özellikle savunma sanayii alanında hız kazandığına dikkat çekildi. Kanada’nın, Türkiye’yi büyüyen bir savunma ve havacılık pazarı olarak değerlendirdiği belirtilirken, NATO çerçevesinde çok taraflı iş birliklerinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Kanada tarafı, enerji alanında da Türkiye ile yeni iş birliklerine açık olduklarını vurguladı. Özellikle CANDU reaktör teknolojisine Türkiye’nin gösterdiği ilginin memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, nükleer enerji üretiminden altyapı ve teknoloji transferine kadar geniş bir iş birliği alanının mümkün olduğu kaydedildi.
2024 yılında savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştı. Son açıklamalar, iki ülke arasında hem stratejik hem de ekonomik iş birliklerinin daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.
