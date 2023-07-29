2023-07-29 11:57:35 Paralar ve altınlar havada uçuştu! Düğün deği̇l sanki̇ darphane
Şırnak’ta 3 gün süren, binlerce davetlinin katıldığı aşiret düğününde 1 ton et tüketildi, 40 koyun kesildi. Düğünde çiftte 1,5 milyon TL para ve 1 kilo altın takıldı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde 3 gün süren aşiret düğününde binlerce davetli katıldı. Davetliler için 1 ton et hazırlanırken, ayrıca 40 koyun kesildi. Jirki aşireti mensubu Fikret Öter’in oğlu Serdar ile Leyla Varol çifti dünya evine girdi. Düğünde çifte 1,5 milyon para ve 1 kilo altın takıldı.