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Para bitince askerlere 2 hafta izin verildi

2024-07-19 23:20:22
Para bitince askerlere 2 hafta izin verildi

Ekonomik olarak zor durumda olan Avrupa ülkelerinde kesintiler devam ediyor. Bazı ülkelerde para kalmadığı için çılgınca önlemler alınıyor.

#1
Foto - Para bitince askerlere 2 hafta izin verildi

Danimarka Ordusu tasarruf tedbirleri nedeniyle temel harcamalarını bile karşılamakta zorlanıyor!

#2
Foto - Para bitince askerlere 2 hafta izin verildi

Danimarka Silahlı Kuvvetleri ve Danimarka Savunma Bakanlığı, hükümetin uygulamaya aldığı mali tasarruf tedbirleri nedeniyle zor zamanlar yaşıyor. Ordunun temel ihtiyaçları için bile ödenek bulmakta zorlanıldığını belirten yetkililer, tedbirler nedeniyle Danimarka Ordusu’nun görev sorumluluklarını yerine getirmekte aksaklılar yaşandığını belirtiyor.

#3
Foto - Para bitince askerlere 2 hafta izin verildi

Personel maaşları ve ekipmanların işletiminde zorlanan ordu, personele 2 haftalık zorunlu izin verdi. İstifa eden personelin yerine yeni personel istihdam edilmesi için yeni finansman sağlanmadığını söyleyen yetkililer, görevli personelin iş yükünün ciddi derecede arttığını ifade etti.

#4
Foto - Para bitince askerlere 2 hafta izin verildi

Savunma Bakanlığı, tasarruf sağlamak amacıyla ordunun iki NATO tatbikatına katılımını da iptal etti. Medyaya konuşan Danimarka Hava Kuvvetleri komutanı Tümgeneral Jan Dam, iptal edilen tatbikatlar ve mali yetersizlikler nedeniyle personelin moralinin düşmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu ifade etti.

#5
Foto - Para bitince askerlere 2 hafta izin verildi

Tümgeneral Dam yaptığı açıklamada, “Endişeliyim, evet. Çünkü tatbikatlar ve antrenmanlar, simülatör eğitimleri önemli. Bunu personelimizin ve hava gücümüzün yeterliliğini korumak için yapıyoruz. Bir tatbikatı ertelediğinizde veya iptal ettiğimizde yeterlilik düzeyi ve personelin motivasyonu azalıyor.” ifadelerini kullandı. 2024 yılı başında Hava Kuvvetlerinden 23 milyon kron tasarruf etmesinin istendiğini söyleyen Tümgeneral Dam, bu hedefi yakaladıklarını ancak yeni alınan bir kararla yıl sonundan önce 41,5 milyon kron daha tasarruf edilmesi yönünde talepte bulunulduğunu belirtti.

#6
Foto - Para bitince askerlere 2 hafta izin verildi

Tümgeneral Dam’a göre Danimarka hava sahasını kontrol eden ve radarlarla izleyen Hava Kontrol Kanadı’ndaki tüm iç eğitim ve beceri geliştirme çalışmaları iptal edildi. F-16 ve F-35 savaş uçaklarının konuşlandığı Skrydstrup Hava Üssü’nün günlük operasyonlar, yeterlilik geliştirme ve işe alım faaliyetlerini yürütebilmek için yeterli bütçesi bulunmuyor. Danimarka, arama kurtarma görevlerini askıya aldı Danimarka Hava Kuvvetlerinin C-130J Hercules ve CL-604 keşif – gözetleme uçaklarını işleten Aalborg Hava Üssü’nde konuşlu Hava Nakliye Kanadı’nın tüm planlı faaliyetlerinin yıl sonuna kadar iptal edildiği, iptal edilen faaliyetler arasında Grönland ve Faroe Adaları bölgesindeki arama kurtarma görevlerinin de olduğu belirtildi.

#7
Foto - Para bitince askerlere 2 hafta izin verildi

Kaynakları kullanacakları en önemli olduğu görevlerin hangileri olduğu ve hangi görevleri erteleyebilecekleri konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Tümgeneral Dam, personel eksikliği ve iptal edilen tatbikatlar sebebiyle Hava Kuvvetlerinin yeterliliğini koruyabilmek için de yeni fikirler bulmaya çalıştıklarını söyledi.

#8
Foto - Para bitince askerlere 2 hafta izin verildi

Tümgeneral Dam açıklamasında, “Bu tasarruflar, belli bir perspektiften de adlandırabileceğiniz gibi, bizim için bir zorluktur. Ancak hazırlıklılığımızı sürdürmeye ve yapmamız gereken operasyonel görevleri çözmeye odaklandık.” yorumunda bulundu ve “Kaynaklar ve görevlerle ilgili netlik eksikliği nedeniyle Hava Kuvvetlerimizin, çalışanlarımız için çalışması çekici bir yer olmadığı bir noktaya ulaştığımız için çok üzgünüm.” diye ekledi. Kaynak: Savunmatr

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