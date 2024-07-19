Para bitince askerlere 2 hafta izin verildi

Tümgeneral Dam açıklamasında, “Bu tasarruflar, belli bir perspektiften de adlandırabileceğiniz gibi, bizim için bir zorluktur. Ancak hazırlıklılığımızı sürdürmeye ve yapmamız gereken operasyonel görevleri çözmeye odaklandık.” yorumunda bulundu ve “Kaynaklar ve görevlerle ilgili netlik eksikliği nedeniyle Hava Kuvvetlerimizin, çalışanlarımız için çalışması çekici bir yer olmadığı bir noktaya ulaştığımız için çok üzgünüm.” diye ekledi. Kaynak: Savunmatr