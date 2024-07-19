Para bitince askerlere 2 hafta izin verildi

Tümgeneral Dam yaptığı açıklamada, “Endişeliyim, evet. Çünkü tatbikatlar ve antrenmanlar, simülatör eğitimleri önemli. Bunu personelimizin ve hava gücümüzün yeterliliğini korumak için yapıyoruz. Bir tatbikatı ertelediğinizde veya iptal ettiğimizde yeterlilik düzeyi ve personelin motivasyonu azalıyor.” ifadelerini kullandı. 2024 yılı başında Hava Kuvvetlerinden 23 milyon kron tasarruf etmesinin istendiğini söyleyen Tümgeneral Dam, bu hedefi yakaladıklarını ancak yeni alınan bir kararla yıl sonundan önce 41,5 milyon kron daha tasarruf edilmesi yönünde talepte bulunulduğunu belirtti.