Çöle öyle bir şey ektiler ki... 72 yılda koskoca ülke kurudu

Nikita Kruşçev hayata geçirdiği Bakir Topraklar Kampanyası, Orta Asya'nın kurak coğrafyasını ülkenin ana buğday üretim merkezine dönüştürmeyi amaçlıyordu. Bu kapsamda 1954 ile 1963 yılları arasında 45 milyon hektarlık bakir bozkır alanı sürülerek tarım için kullanıma açıldı. Girişimin en ağır yükünü ise 23 milyon hektarlık arazisini kaybeden Kazakistan'ın kuzey bölgesi üstlendi. Ancak bu kampanyanın etkileri Kazakistan için hiç sağlıklı olmadı. Kontrolsüz tarımsal faaliyetler toprak yapısını tahrip ederek şiddetli erozyon süreçlerini tetikledi.