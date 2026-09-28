  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çöle öyle bir şey ektiler ki... 72 yılda koskoca ülke kurudu AK Parti'deki istifanın perde arkası aralandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmemiş Trump'tan İran'la savaş açıklaması: Çok yakında... Tata'dan inanılmaz test! 5 bin dolarlık yeni sedanının üzerine 20 ton çakıl döktüler! Alexus Grynkewich'den acil kodlu çağrı: Daha yeni 50 milyar avroluk imza atıldı! Türkiye de yer almalı Türkiye'nin ölümcül P-8 Poseidon uçaklarını böyle kör edecek: Panzehiri bulundu TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere dev fırsat! 46 ilde 383 arsa 48 ay vadeyle satışa çıkarılıyor! Türkiye'nin hamlesi düşman ülkede alarm zillerini çaldırdı: Köşeye sıkışıyoruz AKOM İstanbul'u uyardı! Şiddetli geliyor
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Çöle öyle bir şey ektiler ki... 72 yılda koskoca ülke kurudu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çöle öyle bir şey ektiler ki... 72 yılda koskoca ülke kurudu

Nikita Kruşçev hayata geçirdiği Bakir Topraklar Kampanyası, Orta Asya'nın kurak coğrafyasını ülkenin ana buğday üretim merkezine dönüştürmeyi amaçlıyordu. Bu kapsamda 1954 ile 1963 yılları arasında 45 milyon hektarlık bakir bozkır alanı sürülerek tarım için kullanıma açıldı. Girişimin en ağır yükünü ise 23 milyon hektarlık arazisini kaybeden Kazakistan'ın kuzey bölgesi üstlendi. Ancak bu kampanyanın etkileri Kazakistan için hiç sağlıklı olmadı. Kontrolsüz tarımsal faaliyetler toprak yapısını tahrip ederek şiddetli erozyon süreçlerini tetikledi.

#1
Foto - Çöle öyle bir şey ektiler ki... 72 yılda koskoca ülke kurudu

Başlangıçta yüksek rekorlar getiren bu strateji sayesinde 1956 senesinde bölgeden 64 milyon ton civarında tahıl elde edildi. Ancak kontrolsüz genişleme, 1950-1965 yılları arasında yaklaşık 1,6 gigaton tutarında devasa bir karbon emisyonunun atmosfere salınmasına yol açtı. 1991 yılında Sovyet rejiminin çöküşüyle birlikte bakımsız kalan arazilerin büyük bölümü kaderine terk edildi ve süreç içerisinde kendiliğinden doğal çayır yapısına döndü.

#2
Foto - Çöle öyle bir şey ektiler ki... 72 yılda koskoca ülke kurudu

Bölgede yıllar boyu sürdürülen yoğun ve bilinçsiz tarımsal baskı, toprak bütünlüğüne onarılması güç zararlar verdi. Resmi veriler Kazakistan sınırları içindeki 30 milyon hektarlık tarım arazisinin erozyon tehdidi altında bulunduğunu gösteriyor. Bu alanın 24 milyon hektarlık kısmında rüzgar erozyonu etkili olurken, 5 milyon hektarlık bölümünde ise su erozyonu yıkıcı tahribat yaratıyor. Üst verimli katmanın kaybolması arazinin üretim gücünü zayıflatırken çölleşme sürecini de ivmelendiriyor.

#3
Foto - Çöle öyle bir şey ektiler ki... 72 yılda koskoca ülke kurudu

Topraktaki fiziksel bozulma doğrudan üretim rakamlarına olumsuz yansıyor. Kazakistan Devlet Toprak Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre arazilerin potansiyel verimliliği oranında azalırken, sulanan alanlardaki tuzlanma oranı 5 ile 7 bandına tırmanıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporları ise ülkedeki işlenen toprakların yaklaşık u’inde erozyon, aşırı tuzlanma ve besin kaybı gibi ciddi deformasyonlar meydana geldiğini doğruluyor.

#4
Foto - Çöle öyle bir şey ektiler ki... 72 yılda koskoca ülke kurudu

#5
Foto - Çöle öyle bir şey ektiler ki... 72 yılda koskoca ülke kurudu

Gelişmelerin çevresel faturası yalnızca tarım yapılan alanlarla sınırlı kalmıyor. UNDP raporları, Kazakistan'ın toplam yüzölçümünün f'sına denk gelen 180 milyon hektarlık devasa bir coğrafi alanın bozulmaya uğradığını belgeliyor. Bu alanın 18 milyon hektarlık kısmında ise aktif rüzgar ve su erozyonu tahribatını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Işıkhan duyurdu: 2 milyon ilave istihdam oluşturulacak
Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu: 2 milyon ilave istihdam oluşturulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise k..
Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı
Gündem

Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı

Gazze’de yaşanan ağır insani tablo nedeniyle İsrail yönetimine yönelik uluslararası tepkiler sürerken dikkat çeken bir görüşme ortaya çıktı...
Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü
Dünya

Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında terör örgütü DEAŞ mensupları ile Terörle Mücadele Birimleri arasında çıkan silahlı çatış..
Karbonat saç kepeğini giderir mi? Yeteneği fark edildi: Kepeği böyle kes: Sağlık için bu gizli özelliklerini keşfedin
Kadın - Aile

Karbonat saç kepeğini giderir mi? Yeteneği fark edildi: Kepeği böyle kes: Sağlık için bu gizli özelliklerini keşfedin

Karbonat saç köpeğini giderir mi sorusunun cevabını, sağladığı katkıyı etkili olan doğal kaynağa göz atmaya ne dersiniz? Saç derisinde bulun..
Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir
Gündem

Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhale..
Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı
Gündem

Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23