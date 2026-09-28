  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan İran'la savaş açıklaması: Çok yakında... Tata'dan inanılmaz test! 5 bin dolarlık yeni sedanının üzerine 20 ton çakıl döktüler! Alexus Grynkewich'den acil kodlu çağrı: Daha yeni 50 milyar avroluk imza atıldı! Türkiye de yer almalı Türkiye'nin ölümcül P-8 Poseidon uçaklarını böyle kör edecek: Panzehiri bulundu TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere dev fırsat! 46 ilde 383 arsa 48 ay vadeyle satışa çıkarılıyor! Türkiye'nin hamlesi düşman ülkede alarm zillerini çaldırdı: Köşeye sıkışıyoruz AKOM İstanbul'u uyardı! Şiddetli geliyor Savunmanın başındaki isim açıkladı: Türkiye'den uçak aldıklarını her an duyurabilirler Bolu'da 24 milyonluk dev zimmet vurgunu deşifre oldu! Eski çadırları sıfır diye devlete satmışlar! Rusya’nın “kıyamet sistemi” yeniden devrede! Putin ‘ÖLÜ EL’ için düğmeye bastı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Trump'tan İran'la savaş açıklaması: Çok yakında...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Trump'tan İran'la savaş açıklaması: Çok yakında...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran savaşıyla ilgili "Bu savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Trump'tan İran'la savaş açıklaması: Çok yakında...

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği bir basın toplantısının ardından dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtladı. 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ve bunun sadece ABD için değil tüm dünya için çok önemli bir kazanım olduğunu savundu.

#2
Foto - Trump'tan İran'la savaş açıklaması: Çok yakında...

ABD Başkanı, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bu savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek. Benzin fiyatları da ciddi şekilde düşecek. Bunu da bizden başka hiç kimse başaramazdı." şeklinde konuştu. İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda bugün İsrail diye bir ülkenin kalmayacağını vurgulayan Trump, benzer şekilde Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın da nükleer bir İran'dan dolayı ciddi tehdit altında olacağını ileri sürdü.

#3
Foto - Trump'tan İran'la savaş açıklaması: Çok yakında...

Öte yandan Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da ağırladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin çok başarılı geçtiğini anlattı. "Çin Devlet Başkanı Şi ile harika bir görüşme yaptık. 0 ile 10 arasında bir puan verseydim bu görüşmeye 12 puan verirdim." diyen Trump, bu ziyaretin ABD-Çin ilişkileri açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. ABD'nin Çin'e Amerikan silahları satabileceği yönündeki haberleri de değerlendiren Trump, bu iddiaların doğru olmadığını ve Şi ile bu konuyu görüşmediklerini belirtti.

#4
Foto - Trump'tan İran'la savaş açıklaması: Çok yakında...

Diğer yandan Trump, bir soru üzerine, İngiltere'de bir hava üssü civarında gözaltına alınıp daha sonra kefaletle serbest bırakılan kişilerin İran'la bağlantılı isimler olabileceğini söyledi. Trump, konuyla ilgili soruya, "İran’la bağlantılı olabilir. İngilizler bizimle çok yakın bir şekilde çalıştılar. Şüpheliler hakkında her şeyi biliyoruz. Biz olsak onları serbest bırakmazdık, bize sürpriz oldu." değerlendirmesini yaptı.

#5
Foto - Trump'tan İran'la savaş açıklaması: Çok yakında...

ABD Başkanı ayrıca, Kanada'nın gümrük vergileri konusunda 3-4 hafta içinde tutumunu değiştirerek kendilerinden özür dileyeceğini savundu. Trump, Kanada'nın gümrük vergileri konusundaki uygulamalarının "çok adaletsiz" olduğunu savunarak, "Ancak bize gelip özür dileriz diyecekler." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu
Gündem

Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu

Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan cezaevi doktoru Turgay Tam..
‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları
Siyaset

‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları

Gazeteci Tolgahan Erdoğan, CHP Genel Merkezi’nin işgalcilerden temizlenmesi sırasında eline aldığı hortumla çevredekilere su sıkan ve bu ned..
Türk AKINCI’dan Çin yapımı SİHA’ya havada darbe! Hava-hava zaferlerine yenisini ekledi
Gündem

Türk AKINCI’dan Çin yapımı SİHA’ya havada darbe! Hava-hava zaferlerine yenisini ekledi

Türk savunma sanayiinin önemli platformlarından Bayraktar AKINCI, Sudan semalarında dikkat çeken bir hava-hava angajmanına daha imza attı. S..
Karbonat saç kepeğini giderir mi? Yeteneği fark edildi: Kepeği böyle kes: Sağlık için bu gizli özelliklerini keşfedin
Kadın - Aile

Karbonat saç kepeğini giderir mi? Yeteneği fark edildi: Kepeği böyle kes: Sağlık için bu gizli özelliklerini keşfedin

Karbonat saç köpeğini giderir mi sorusunun cevabını, sağladığı katkıyı etkili olan doğal kaynağa göz atmaya ne dersiniz? Saç derisinde bulun..
Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir
Gündem

Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhale..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sultanbeyli'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında yaptığı konuşmada son dönemde finans piyasaları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23