Pandemiden sonra böyle oldu! Temassıza alışanlarda unutkanlık başladı

Eskişehirli esnaf Engin Gürbüz, sürekli temassız kullanan bazı vatandaşların kart şifresini unuttuğunu ve ödeme yapamadığını söyledi. Bunun yanı sıra temassız kartları güvenli bulmadığını ifade eden Gürbüz, bazı çocukların ailelerinden habersiz kart aldığını ve alışveriş yaptığını dile getirdi. Kart şifresini unutan vatandaşların şifre yerine şaşırıp kapı şifresi girdiği durumlarla karşılaştığını ifade eden Gürbüz, “Sürekli temassız kullana kullana kart şifresini unutan çok fazla insan var. Hatta yanlışlıkla evinin kapı şifresini girenler var. Kartlardaki temassız özelliği insanları biraz tembelliğe alıştırdı. Şaşırıp, kredi kartı yerine Eskart'ını ya da görev kartını uzatanlar bile oluyor. Şahsen temassızı pek güvenli bulmuyorum, çünkü 12-13 yaşındaki çocuklar ellerinde kartla geziyorlar, annelerinden babalarından habersiz kartı ceplerinden alıyorlar. Buraya gelip alışveriş yapıyorlar, ‘abim bizde temassız yok’ dediğimiz zaman şaşırıyor, ailesini arayamıyor çünkü onlardan habersiz aldığı için korkuyor. Şifreyi soramadığı için alışverişte yapamıyor. Bu yüzden temassız bana çokta güvenli gelmiyor, ister istemez aileler mağdur oluyor. Çocuk almış kartı kafasına göre alışveriş yapıyor. Bazen sıra beklerken marketlerde de rast geliyorum, temassızda sorun olunca yine şifreyi soruyorlar, bilmedikleri için yine soramıyorlar ve yine alışverişlerini yapamıyorlar. Ama temassız geçse yapacaklar” dedi.