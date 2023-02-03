Pandemiden sonra böyle oldu! Temassıza alışanlarda unutkanlık başladı

Yılbaşından sonra müşterilerin kredi kartıyla ödeme yapma yönetimini daha fazla tercih ettiğini söyleyen Gürbüz, nakit para akışının azalmasına da dikkat çekti. Temassız özelliğini güvenli bulmadığı ve gerekli bulmadığı için temassız pos cihazı kullanmayan Gürbüz şöyle konuştu; “Vatandaşların genel olarak temassızla alışveriş yapmak gibi bir huyu var. Bir de işin enteresan yanı son zamanlarda, özellikle yılbaşından sonra falan satışlarımızın büyük bir bölümünü kartlar üzerinden yapıyoruz. Müşterilerimizin hemen hemen yüzde 90’ı kredi kartıyla alışveriş yapıyor, şu sıralar çok arttı ve nakit para dönmüyor. Ödemeyi sürekli kredi kartından çekiyoruz. Çoluk, çocuk, genç, yetişkin fark etmeksizin herkesin elinde kredi kartı var. Biz de temassız yok çünkü bana pek güvenli gelmiyor ve gerek duymadım. Bir de eski pos cihazı almak eskisi gibi değil, önceden bankalar bunu ücretsiz bir şekilde veriyorlardı. Böyle durumlarda ‘bizim bankayla çalış, pos cihazını ücretsiz verelim’ ya da ‘cüzi rakamlarla aylık bir şekilde ayarlarız’ diyorlardı. Şimdi öyle şeyler kalmadı, promosyonlar bitti.”