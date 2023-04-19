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Dünya
14
Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

2023-04-19 21:11:08
Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

Pakistan’da meydana gelen heyelanda 20’den fazla tır toprak altında kaldı.

#1
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

Pakistan’da Afganistan sınırı yakınlarında meydana gelen heyelanda 20’den fazla tır toprağın altında kaldı, iki kişi hayatını kaybetti.

#2
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

#3
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

#4
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

#5
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

#6
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

#7
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

#8
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

#9
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

#10
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

#11
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

#12
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

#13
Foto - Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı

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