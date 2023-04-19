2023-04-19 21:11:08 Pakistan’da felaket! 20’den fazla tır toprak altında kaldı
Pakistan’da meydana gelen heyelanda 20’den fazla tır toprak altında kaldı.
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Pakistan’da meydana gelen heyelanda 20’den fazla tır toprak altında kaldı.
Pakistan’da Afganistan sınırı yakınlarında meydana gelen heyelanda 20’den fazla tır toprağın altında kaldı, iki kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.
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