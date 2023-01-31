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Doğa
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Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

2023-01-31 13:26:00
Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

Abant'ta beklenen kar yağışı gerçekleşti. Ortaya ise tabloluk manzaralar çıktı.

#1
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

Bolu’nun gözde turizm merkezi Abant Gölü Milli Parkı’nda etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaza büründü. Tatilcileri mest eden manzaraların oluştuğu Abant’ta kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

#2
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Gölü Milli Parkı, gece saatlerinde başlayan etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

#3
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakınlığıyla vatandaşların gözdesi olan milli parkına gelen tatilciler sabah uyandıklarında gördükleri kar manzarasıyla büyük mutluluk yaşadı.

#4
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

Abant’ta 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.

#5
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

İstanbul’dan gelen Safi ailesi kızlarının doğum gününü kar üzerinde pastadaki mumlara üfleyerek kutladı.

#6
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

Baba Deniz Safi, “Abant bölgemizin değerli parklarından birisidir. Buraya her sene geldiğimizde kızım Ada’nın doğum gününü kutluyoruz. Doğasını havasını çok seviyoruz insanlar çok sıcak kanlılar esnafları olsun iyiler buraya geldiğimizden dolayı mutluyuz” dedi.

#7
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

#8
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

#9
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

#10
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

#11
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

#12
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

#13
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

#14
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

#15
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

#16
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

#17
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

#18
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

#19
Foto - Özlem sona erdi! Ortaya bu tablo çıktı

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