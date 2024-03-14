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Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

2024-03-14 08:37:39
Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

CHP Genel Başkanı Özgür özel, katıldığı bir televizyon programında, rüşvet operasyonu sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin ile ilgili, "Bize Bilecik'ten ihbarlar geldi. Dediler ki Başkan Şahin böyle böyle işler yapıyor. Biz de hemen kendisini partimizden ihraç ettik. Aylar sonra da Belediyeye operasyon yapıldı" dedi. Oysa Belediyeye rüşvet operasyonu 20 Ocak 2022'de yapılırken, CHP'li Şahin, yargılanmaya başlandıktan 5 ay sonra 14 Haziran 2022'de partisinden ihraç edilmişti.

#1
Foto - Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

Seçim çalışmaları kapsamında Habertürk kanalında bir programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programın ilk dakikalarında kendisine Afyon ile ilgili soru sorulmasına rağmen Bilecik'ten ve Bilecik'teki CHP adayı Melek Mızrak Subaşı'ndan bahsetmeye başladı. (Yeni Akit.com.tr'de bu bilgi daha önce de verilmişti)

#2
Foto - Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

Bilecik'te bir süredir mağduriyet havası yaratmaya çalışan ve bu konuda elinden geleni yapan Özel, CHP'nin seçim klibinde de oynattığı Subaşı'na haksızlık yapıldığını iddia ederek, hem Bileciklilere hem de programı izleyenlere birbiri ardına yalanlar söyledi.

#3
Foto - Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

Bilecik Belediyesinde 2022 yılında düzenlenen rüşvet operasyonuna değinen Özgür Özel, "Biz Bilecik'te 2019'da seçimleri kazandık. Birkaç yıl sonra bize bir ihbar mektubu geldi. Dediler ki, Semih Şahin bir takım usulsüz işler yapıyor.

#4
Foto - Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

Bizde hemen bir tahkikat komisyonu kurduk ve daha Savcılığın bile hiçbir şeyden haberi yokken biz kendisini partiden ihraç ettik. Daha sonra Savcılık da bir soruşturma yürüttü ve Başkanı görevden aldı ama biz daha önce kendisini partiden ihraç etmiştik" dedi.

#5
Foto - Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

ÖZGÜR ÖZEL'İN YALANINI CHP'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİ ORTAYA ÇIKARDI Bilecik'te kendisinden 200 Bin dolar nakit rüşvet istendiğini savcılığına bildiren bir müteahhidin ifadeleri sonrası harekete geçen Savcılık ve Emniyet birimleri, 5 Ocak 2022 günü akşam saat 20:00 sıralarında Belediye binasına rüşvet alışverişinin yapıldığı dakikalarda bir operasyon düzenlemişti.

#6
Foto - Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

Operasyonda, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in başdanışmanı ve Belediye iştiraklerinden KAYI A.Ş'nin müdürü Selçuk E, gözaltına alınmış ve soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Semih Şahin ise İçişleri Bakanlığı tarafından, görevinden uzaklaştırılmıştı.

#7
Foto - Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

Türkiye'nin gündemine oturan büyük rüşvet operasyonu sonrası, yargılama süreci başlamış ve CHP Genel merkezi 17 Şubat 2022 günü yani operasyondan 42 gün sonra Semih Şahin'i Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk etti.

#8
Foto - Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

Operasyondan tam 5 ay sonra da, 14 Haziran 2022 günü Başkan Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, TV programında alenen söylediği yalan, partisinin resmi internet sitesinde yayınlanan haberle gözler önüne serildi.

#9
Foto - Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

17 Şubat günü servis edilen haberde Semih Şahin'in YDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

#10
Foto - Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

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