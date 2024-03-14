Özgür Özel göz göre göre yalan söyledi "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

Bizde hemen bir tahkikat komisyonu kurduk ve daha Savcılığın bile hiçbir şeyden haberi yokken biz kendisini partiden ihraç ettik. Daha sonra Savcılık da bir soruşturma yürüttü ve Başkanı görevden aldı ama biz daha önce kendisini partiden ihraç etmiştik" dedi.