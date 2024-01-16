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Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

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Ekonomi
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Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

2024-01-16 16:55:09
Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

Son dakika: Emekliye ek zam düzenlemesi için milyonların beklediği kritik Kabine Toplantısı başladı. SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammında en somut adımın atılacağı toplantının ardından tüm gözler açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olacak. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? diye merak ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun 3 milyon kişinin 5450 TL sınırına takıldığını söyledi. Tek formülü de açıkladı.

#1
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

Son dakika haberi… Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise yüzde 37,57 zam alacağı kesinleşmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen düzenleme tamamlandı.

#2
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Yüzde 37,57’lik zam oranının yükseltilmesine yönelik düzenleme, Kabine’ye sunulacak. Toplantının ardından her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Burada yapılan değerlendirmenin ardından düzenleme yasalaşması için Meclis’e gönderilecek.

#3
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Zamda formül ne? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun rakamı açıkladı. Emekli maaşına oransal zam konusunda dikkat çeken değerlendirmede bulundu. İşte Erdursun’un açıklamalarından dikkat çeken o ifadeler:

#4
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

“En düşük emekli maaşının belli bir seviyeye çekilmesi söz konusu. Bir de yüzde 37,57’nin devlet memuruna verilen yüzde 49,25’lik orana da tamamlanması söz konusu. Oransal bir artışın emekli aylığına hiçbir yararı olmaz. Yani yüzde 37,57 yapmayalım da yüzde 50 yapalım derlerse hiçbir yararı olmayacak. Bu nedenle beklenti seyyanen bir artış. En düşük emekli maaşını Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük ihtimalle 11 bin lira olarak açıklayacak. Bu rakamı da aylardır söylüyoruz. 11.500 TL ve belki de seçim öncesinde, olma ihtimali çok az ama, 12 bin liraya çıkabilir bu rakam.

#5
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

EMEKLİ KÖK MAAŞI 5.450 LİRANIN ALTINDA OLANLAR DİKKAT!

#6
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

Emekli kök maaşa atış yapılacak. 4.500 lira kök maaşı olan birisine 1691 lira fark geliyor. Yüzde 50 zam yapılırsa 6750 lira olacak. Yani 5.450 liraya kadar bir fark yok! Bu rakama kadar aylık alan da yaklaşık 3 milyon emekli var. Bu çok büyük bir oran. En düşük emekli maaşı 11 bin liraya tamamlanır ama diğer kişilere de sadece seyyanen verilmeden oransal bir artış yapılırsa kendi içinde de adaletsiz bir durum olacak.

#7
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

#8
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Yarın başlayacak SGK emekli maaşı ödeme tarihleri öncesi milyonlar ‘zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek?’ sorusuna yanıt arıyordu. Özgür Erdursun milyonlarca kişinin merak ettiği tarihe ilişkin, “Zamlı emekli maaşı ödemeleri büyük ihtimal bu aya yetişmeyecek. Aradaki fark Şubat ayında ödenecek” dedi.

#9
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

#10
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

#11
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

#12
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

#13
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

#14
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

#15
Foto - Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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