Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...

“En düşük emekli maaşının belli bir seviyeye çekilmesi söz konusu. Bir de yüzde 37,57’nin devlet memuruna verilen yüzde 49,25’lik orana da tamamlanması söz konusu. Oransal bir artışın emekli aylığına hiçbir yararı olmaz. Yani yüzde 37,57 yapmayalım da yüzde 50 yapalım derlerse hiçbir yararı olmayacak. Bu nedenle beklenti seyyanen bir artış. En düşük emekli maaşını Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük ihtimalle 11 bin lira olarak açıklayacak. Bu rakamı da aylardır söylüyoruz. 11.500 TL ve belki de seçim öncesinde, olma ihtimali çok az ama, 12 bin liraya çıkabilir bu rakam.