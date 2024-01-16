2024-01-16 16:55:09 Özgür Erdursun emekli maaşlarıyla ilgili aldığı son bilgiyi son kez açıkladı: 12 bin liraya çıkabilir...
Son dakika: Emekliye ek zam düzenlemesi için milyonların beklediği kritik Kabine Toplantısı başladı. SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammında en somut adımın atılacağı toplantının ardından tüm gözler açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olacak. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? diye merak ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun 3 milyon kişinin 5450 TL sınırına takıldığını söyledi. Tek formülü de açıkladı.