ABD balonu “güm” diye patladı! Yeni askeri ittifak için Türkiye’nin kapısını çalmaya hazırlanıyorlar

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, Washington'un güvenlik şemsiyesi hakkındaki uzun süredir geçerli olan inançları alt üst ettiğini bildiren yabancı basın, çatışmaların, daha geniş bir bölgesel yeniden yapılanmayı tetiklediğini bildirdi. Bu kapsamda, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan arasında artan bir yakınlaşmanın işaretlerinin ortaya çıktığı dile getirilirken, Ankara'nın bu olası ittifaka güçlü savunma sanayisiyle katkı sağlayacağı ve merkezde olacağı ifade edildi. Haberde, Suudi Arabistan'ın mali kaynaklar sağlarken, Türkiye'nin gelişmiş bir savunma sanayi üssü ile destekte bulunacağı, Mısır'ın askeri ve coğrafi ağırlığının bulunduğu ve son olarak Pakistan'ın ise siyasi, askeri ve nükleer yetenekler sunduğu dile getirildi.