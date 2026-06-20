2008 yılına kadar sigorta girişi olanlara erken emeklilik fırsatı!
Türkiye'de bulunan milyonlarca çalışan erken emeklilik şartlarını araştırmakta. Peki kademeli emeklilikte son durum ne?
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Türkiye'de bulunan milyonlarca çalışan erken emeklilik şartlarını araştırmakta. Peki kademeli emeklilikte son durum ne?
EYT sonrası kapsam dışında kalanlar için erken emeklilik yasası gündemde mi? Erken seçim ihtimali sonrası kademeli emeklilik merak konusu oldu. İşte prim ve yaş şartları hakkında bilgiler... EYT düzenlemesi sonrası kapsam dışında kalan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği "kademeli emeklilik" konusu, 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor? "Emeklilikte Tarihe Takılanlar" olarak adlandırılan ve 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşlar, erken emeklilik yolunu açacak düzenleme için atılacak adımları yakından takip ediyor. Peki, kademeli emeklilik yasası meclise geldi mi, şartları neler olacak?
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara'da! Özellikle 9 Eylül 1999 sonrası işe giren ve EYT hakkından yararlanamayan vatandaşlar, sigorta başlangıç tarihlerine göre daha erken emekli olabilmek için kademeli emeklilik sisteminin yürürlüğe girmesini talep ediyor.
GÖZLER ANKARA'DA! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları, bu talebin sosyal güvenlik sistemindeki aktif-pasif dengesi üzerinde önemli etkileri olabileceğine dikkat çekiyor
KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI MECLİS'TE Mİ? Şu an itibarıyla TBMM Genel Kurulu'ndan geçmiş veya Resmi Gazete'de yayımlanmış kesin bir "kademeli emeklilik yasası" bulunmamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yakın dönemdeki açıklamalarında mevcut emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik planlanmadığını belirtse de, konu Meclis'e sunulan yasa teklifleri ve kamuoyu baskısı ile sıcaklığını koruyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK? Kademeli emeklilik sisteminin temel mantığı, sigorta giriş tarihine göre yaş ve prim şartlarının "basamaklı" bir modelle belirlenmesi üzerine kurulu. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olan çalışanlar, bu sistemin en çok beklenen grubu olarak öne çıkıyor. Önerilen taslak modellerde; Sigorta giriş yılına göre makul yaş artışları, Prim gün sayısında statü bazlı iyileştirmeler, Yaş ve yıl şartının daha adil bir dengeye oturtulması gibi maddeler yer alıyor.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI? EYT'nin bütçe üzerindeki etkileri ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği vurgulanarak, mevcut aşamada yeni bir emeklilik reformunun gündemde olmadığı ifade ediliyor. Ancak dernekleşen vatandaşlar ve çeşitli platformlar üzerinden devam eden çalışmalar, konunun siyasetin ana gündemlerinden biri olmaya devam edeceğini gösteriyor.
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