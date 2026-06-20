2008 yılına kadar sigorta girişi olanlara erken emeklilik fırsatı!

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK? Kademeli emeklilik sisteminin temel mantığı, sigorta giriş tarihine göre yaş ve prim şartlarının "basamaklı" bir modelle belirlenmesi üzerine kurulu. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olan çalışanlar, bu sistemin en çok beklenen grubu olarak öne çıkıyor. Önerilen taslak modellerde; Sigorta giriş yılına göre makul yaş artışları, Prim gün sayısında statü bazlı iyileştirmeler, Yaş ve yıl şartının daha adil bir dengeye oturtulması gibi maddeler yer alıyor.