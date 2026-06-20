Türkiye'nin gözü kulağı bu sondajda olacak: Yerin 1250 metre altından doğalgaz kokusu geldi
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken Çanakkale'de flaş bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken Çanakkale'de flaş bir gelişme yaşandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde doğal gaz aranacak. Bu kapsamda TPAO, Çimpe-1 adlı sondaj kuyusu açacak.
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından Çanakkale İli AR/TPO/K/H17-A nolu ruhsat alanında Gelibolu ilçesi Bolayır Köyü Merkez Tabya Mevkii sınırları içerisinde kalan bir noktada doğalgaz arama ve çıkarma faaliyeti planlanıyor. Projenin değeri 7,2 milyon lira olarak tahmin ediliyor.
Proje kapsamında 20 bin metrekarelik sulanamayan ekilebilir alan içerisinde açılacak olan Çimpe-1 adlı sondaj kuyusu vasıtası ile doğal gaz aranacak. Kuyu sondajında 1250 metre derinliğe kadar inilecek.
Sondaj noktalarında çatlatma metodu uygulanmayacak. Alanda doğalgazın bulunması halinde çıkarma çalışmaları yürütülecek.
Sondaj öncesi yapılan çalışmalar ışığında kuyudan günlük maksimum 100.000- 150.000 m3 üretim yapılabileceği tahmin ediliyor.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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