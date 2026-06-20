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Türkiye'nin gözü kulağı bu sondajda olacak: Yerin 1250 metre altından doğalgaz kokusu geldi

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Türkiye'nin gözü kulağı bu sondajda olacak: Yerin 1250 metre altından doğalgaz kokusu geldi

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken Çanakkale'de flaş bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Türkiye'nin gözü kulağı bu sondajda olacak: Yerin 1250 metre altından doğalgaz kokusu geldi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde doğal gaz aranacak. Bu kapsamda TPAO, Çimpe-1 adlı sondaj kuyusu açacak. 

#2
Foto - Türkiye'nin gözü kulağı bu sondajda olacak: Yerin 1250 metre altından doğalgaz kokusu geldi

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından Çanakkale İli AR/TPO/K/H17-A nolu ruhsat alanında Gelibolu ilçesi Bolayır Köyü Merkez Tabya Mevkii sınırları içerisinde kalan bir noktada doğalgaz arama ve çıkarma faaliyeti planlanıyor. Projenin değeri 7,2 milyon lira olarak tahmin ediliyor.

#3
Foto - Türkiye'nin gözü kulağı bu sondajda olacak: Yerin 1250 metre altından doğalgaz kokusu geldi

Proje kapsamında 20 bin metrekarelik sulanamayan ekilebilir alan içerisinde açılacak olan Çimpe-1 adlı sondaj kuyusu vasıtası ile doğal gaz aranacak. Kuyu sondajında 1250 metre derinliğe kadar inilecek.

#4
Foto - Türkiye'nin gözü kulağı bu sondajda olacak: Yerin 1250 metre altından doğalgaz kokusu geldi

Sondaj noktalarında çatlatma metodu uygulanmayacak. Alanda doğalgazın bulunması halinde çıkarma çalışmaları yürütülecek. 

#5
Foto - Türkiye'nin gözü kulağı bu sondajda olacak: Yerin 1250 metre altından doğalgaz kokusu geldi

Sondaj öncesi yapılan çalışmalar ışığında kuyudan günlük maksimum 100.000- 150.000 m3 üretim yapılabileceği tahmin ediliyor.

#6
Foto - Türkiye'nin gözü kulağı bu sondajda olacak: Yerin 1250 metre altından doğalgaz kokusu geldi

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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