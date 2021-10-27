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Hayat-Aktüel
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Özgür Demirtaş kimdir, Özgür Demirtaş nereli? Özgür Demirtaş kaç yaşında?

2021-10-27 15:07:22
Özgür Demirtaş kimdir, Özgür Demirtaş nereli? Özgür Demirtaş kaç yaşında?

Özgür Demirtaş kimdir? sorusu CH- HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi’nin içinde bulunduğu Millet İrtifakının cumhurbaşkanı adayının Özgür Demirtaş olacağı iddiaları sonrası merak edilir oldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki düşük profilli cumhurbaşkanı adayının Özgür Demirtaş olacağı iddiaları sonrası Özgür Demirtaş kimdir, Özgür Demirtaş nereli? Özgür Demirtaş kaç yaşında? Özgür Demirtaş ne iş yapıyor? Özgür Demirtaş alanı nedir? gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte Özgür Demirtaş’ın hayatı, biyografisi özgeçmişi.

#1
Foto - Millet ittifakın adayı Özgür Demirtaş mı? Millet ittifakında cumhuraşkanığı adayı konusunda kafalar bir hayli karışık. Ara ara başına çıkartarak cumhurbaşkanı adayının kendisinin olacağını ima eden Kılıçdaroğlu, bir zaman sonra kim demiş cumhurbaşkanı adayı benim diye ifadelerini kullanırken, bir yandan da düşük profilli adayın olacağının imasında bulunmakta. Millet ittifakının adaylığı konusunda İstanbulluya çile yaşatmak için seçilen Ekrem İmamoğlu zaman zaman kafasını çıkartarak ben de varım derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismi de adaylık konusunda geçenler kervanında.

Millet ittifakın adayı Özgür Demirtaş mı? Millet ittifakında cumhuraşkanığı adayı konusunda kafalar bir hayli karışık. Ara ara başına çıkartarak cumhurbaşkanı adayının kendisinin olacağını ima eden Kılıçdaroğlu, bir zaman sonra kim demiş cumhurbaşkanı adayı benim diye ifadelerini kullanırken, bir yandan da düşük profilli adayın olacağının imasında bulunmakta. Millet ittifakının adaylığı konusunda İstanbulluya çile yaşatmak için seçilen Ekrem İmamoğlu zaman zaman kafasını çıkartarak ben de varım derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismi de adaylık konusunda geçenler kervanında.

#2
Foto - Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalışmalar yürüttüğü iddiasının ardından ortaya ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş isminin atıldığını hatırlatarak, Demirtaş ile yaptığı görüşmeyi yazdı. Peki Özgür Demirtaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

#3
Foto - Kemal Özgür Demirtaş12 Ağustos 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Özgür Demirtaş, ilkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı.

Kemal Özgür Demirtaş12 Ağustos 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Özgür Demirtaş, ilkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı.

#4
Foto - Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlandı. 25'in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlandı. 25'in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

#5
Foto - 2003 yılında, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York'ta göreve başladı. Yine 2003 yılında, Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek

2003 yılında, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York'ta göreve başladı. Yine 2003 yılında, Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek "Üstün Öğretim Madalyası'nı" Madison Square Garden'da aldı. 2012 yılında New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü'nde en yüksek öğretim değerlendirmesini aldı.

#6
Foto - 31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York'ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını aldı. 2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı. Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York'ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını aldı. 2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı. Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

#7
Foto - 2012 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tenür hakkını bırakarak Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsü başkanı olarak katıldı. Yine 2012 yılında Marie Curie Araştırma Fonunu almaya hak kazandı. 100,000 Euro değerindeki Proje AB tarafından, Türkiye genelinde ekonomi dalında kendi proje başvuru döneminde desteklenen tek proje oldu.

2012 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tenür hakkını bırakarak Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsü başkanı olarak katıldı. Yine 2012 yılında Marie Curie Araştırma Fonunu almaya hak kazandı. 100,000 Euro değerindeki Proje AB tarafından, Türkiye genelinde ekonomi dalında kendi proje başvuru döneminde desteklenen tek proje oldu.

#8
Foto - Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş akraba değildi. Özgür Demirtaş Ankaralı iken terör partisi HDP’nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ise Elazığ Palu doğumludur.

Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş akraba değildi. Özgür Demirtaş Ankaralı iken terör partisi HDP’nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ise Elazığ Palu doğumludur.

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