2021-10-27 15:07:22 Özgür Demirtaş kimdir, Özgür Demirtaş nereli? Özgür Demirtaş kaç yaşında?
Özgür Demirtaş kimdir? sorusu CH- HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi’nin içinde bulunduğu Millet İrtifakının cumhurbaşkanı adayının Özgür Demirtaş olacağı iddiaları sonrası merak edilir oldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki düşük profilli cumhurbaşkanı adayının Özgür Demirtaş olacağı iddiaları sonrası Özgür Demirtaş kimdir, Özgür Demirtaş nereli? Özgür Demirtaş kaç yaşında? Özgür Demirtaş ne iş yapıyor? Özgür Demirtaş alanı nedir? gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte Özgür Demirtaş’ın hayatı, biyografisi özgeçmişi.