Özgür Demirtaş kimdir, Özgür Demirtaş nereli? Özgür Demirtaş kaç yaşında?

Millet ittifakın adayı Özgür Demirtaş mı? Millet ittifakında cumhuraşkanığı adayı konusunda kafalar bir hayli karışık. Ara ara başına çıkartarak cumhurbaşkanı adayının kendisinin olacağını ima eden Kılıçdaroğlu, bir zaman sonra kim demiş cumhurbaşkanı adayı benim diye ifadelerini kullanırken, bir yandan da düşük profilli adayın olacağının imasında bulunmakta. Millet ittifakının adaylığı konusunda İstanbulluya çile yaşatmak için seçilen Ekrem İmamoğlu zaman zaman kafasını çıkartarak ben de varım derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismi de adaylık konusunda geçenler kervanında.