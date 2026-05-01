Cezası 4.5 yıldan 17 yıla çakılmıştı: Narin cinayetinde Nevzat’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, sanık Nevzat Bahtiyar’ın yargılamanın önceki ve sonraki aşamalarında kısmen çelişkili savunmalar yaptığı belirtildi. Bahtiyar’ın savunmasında, olay günü saat 15.08 sıralarında su meselesi nedeniyle Salim Güran’ı aradığını, ardından Salim Güran’ın kendisini Arif Güran’ın ikametinin bulunduğu yerin tepesinden seslenerek çağırdığını, birlikte Arif Güran’ın evine girdiklerini, evde Salim Güran dışında kimseyi görmediğini ve Salim Güran’ın kendisine Narin’in cansız bedenini gösterdiğini söylediği kaydedildi. Sanığın ayrıca Salim Güran’ın kendisini silahla tehdit ettiğini, oğlunu öldüreceğini ve ailesine zarar vereceğini söylediğini, bunun üzerine Narin’in cansız bedenini battaniyeye sararak evden çıkardığını, kendi ahırına götürüp çuvala koyduğunu, daha sonra aracıyla Eğertutmaz Deresi’ne götürüp bıraktığını anlattığı ifade edildi. Sanık Nevzat Bahtiyar’ın bozma kararı öncesi ve sonrasında değişmeyen tek savunmasının, maktul Narin'i kendisinin öldürmediği, sanık Salim'in öldürdüğü ve cansız bedeni kendisine verdiği şeklinde olduğu kaydedildi. Kararda olay gününde dosyada mevcut PTS kayıtları, daraltılmış baza ilişkin bilirkişi raporları ile bunu destekleyen jandarma tarafından düzenlenen HTS analiz raporu, Ulusal Kriminal Büro raporları, Mehmet Sait Tek'e ait çiftlik kamera görüntülerine ilişkin tutanak içeriği ve dosya içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın olay yerinde olmadığı şeklindeki beyan ve savunmalarına mahkemece itibar edilmediği, bu haliyle maktulün öldürülmesine ilişkin eyleme, sanık Salim'in yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesi sonrasında yardımda bulunmak suretiyle öldürme eylemine yardım eden sıfatı ile katıldığı kanaatine varılarak, sanık hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle Yargıtay ilamı doğrultusunda nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan mahkumiyet hükmü kurulduğu, yargılama sürecinde toplanan delillerin hukuka uygun olduğu, sanığın eyleminin sabit görüldüğü ve verilen cezanın yerinde olduğu belirtildi.