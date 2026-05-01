Türkiye'den hızlı tren hamlesi: Türkiye'de bin Suudi Arabistan'da in!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hızlı trenle biz Karaman'dan Akdeniz'e inşallah ulaşmış olacağız. Sadece Konya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya değil Akdeniz'e de ulaşmış olacağız. Bir taraftan aynı hızlı tren hattıyla şimdilik Gaziantep'e kadar giden bölümde oralara kadar gitmiş olacağız. İlerleyen zamanda biz bu tren hattıyla Irak'ın Basra limanına kadar gitmiş olacağız. Biz bu hattı oraya da bağlayarak esasında Suriye'den, Ürdün'de, Suudi Arabistan'a kadar gideceğiz" dedi.