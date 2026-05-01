Türkiye'den hızlı tren hamlesi: Türkiye'de bin Suudi Arabistan'da in!

'CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRAR SEÇEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ' Bakan Uraloğlu, "Biz, 'Ertesi gün bankadan maaşımı çekebilecek miyim' diye düşünen Türkiye'nin 10 yılını, 20 yılını, 50 yılını planlıyoruz. Çok şükür Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde. 2035’i 2053'ü 2071'i planlıyoruz. Türkiye tam da yapması gerekeni çok şükür yapıyor. Biz aynı şekilde nasıl, köprüleri, yolları, tünelleri yapıp ulaştırabiliyorsak, aynı şekilde vatandaşımızın gönlüne de yolları tünelleri köprüleri yaparak girmeye devam edeceğiz. Bunu yapan AK Parti’dir. 11,5 milyon üyesiyle beraber yapan AK Parti’dir. Onun için önümüzde bir seçim var. Biz Cumhurbaşkanımızı, inşallah AK Parti'mizi tekrar Allah'ın izniyle seçerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.