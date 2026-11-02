Özel jet şehrin tam ortasına füze gibi düşmüştü! ABD’deki büyük faciada ölü sayısı belli oldu

Pilotun telsiz konuşmasında, "Dakikada 8 bin fit alçalıyoruz. İmdat, imdat! Dakikada 10 bin fit alçalıyoruz" ifadelerini kullandığı duyuldu. Kontrolün kaybedildiği son anlarda ise pilotun, "Aşırı hız durumundayız, dakikada 20 bin fit alçalıyoruz. Yere çakılacağız" sözleri kayıtlara geçti. Florida Valisi Ron DeSantis, kaza bölgesinde yaptığı açıklamada olayın son derece yıkıcı olduğunu belirterek, "Bu felaket niteliğinde bir uçak kazasıydı. Sanki bir füze düşüyordu. Yol kenarında büyük bir krater bıraktı" dedi.