Özel jet şehrin tam ortasına füze gibi düşmüştü! ABD’deki büyük faciada ölü sayısı belli oldu
ABD'nin Florida eyaletinde Bahamalar'a gitmek üzere havalanan özel jetin yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kazadan önce buzlanma ve türbülans bildiren pilotun, "İmdat, imdat! Dakikada 20 bin fit alçalıyoruz. Yere çakılacağız" sözleri telsiz kayıtlarına yansıdı. Florida Valisi'nin "Sanki bir füze düşüyordu" sözleriyle anlattığı facianın ardından yaklaşık 600 kişi tahliye edildi. ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach County bölgesinde özel jet faciası yaşandı.