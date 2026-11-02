Dost bildiğimiz Arap ülkesinden Türkiye açıklaması: Anlaşma yapmadık onları kınıyoruz

Biz Türkiye-Libya Mutabakatı’nı kınıyoruz. Yunanistan ile Mısır, dostluk ve samimi işbirliği ile birbirine bağlıdır. unanistan ile deniz yetki alanları anlaşmasının genişletilmesine yönelik görüşmelere dair henüz bir tarih yok, ancak siyasi irade net şekilde beyan edildi ve bu önemli"