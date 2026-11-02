Dost bildiğimiz Arap ülkesinden Türkiye açıklaması: Anlaşma yapmadık onları kınıyoruz
Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşması bölgede yer alan bir Arap ülkesini rahatsız etmeye devam ediyor. Son yapılan açıklamalar tepki topladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşması bölgede yer alan bir Arap ülkesini rahatsız etmeye devam ediyor. Son yapılan açıklamalar tepki topladı.
Mısır’ın Atina Büyükelçisi Murad Murad, Türkiye ile herhangi bir deniz yetki anlaşması imzalamadıklarını belirterek söz konusu mutabakatı kınadıklarını ifade etti.
Ankara’nın Kahire’ye sunduğu deniz yetki alanları anlaşması, Mısır’a Yunanistan’la yapılabilecek olası bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden fazla ilave alan kazandırabilecek.
Fakat bölgedeki küresel güçlerin güdümünde yer alan Mısır, İsrail ve Yunanistan cephesinden gelen tepkilerden çekinerek söz konusu anlaşmaya yanaşmaktan korkuyor.
X'ten Bedrettin Bölükbaşı'nın çevirisine göre Mısır’ın Atina Büyükelçisi Murad Murad şunları söyledi: “Mısır ile Türkiye arasında deniz yetki alanları anlaşması söz konusu değil. Türkler, Libyalılarla yaptıkları anlaşmayı bize haklı göstermeye çalışıyor ancak hiçbir şekilde Türkiye-Mısır anlaşmasını görüşmüyoruz.
Biz Türkiye-Libya Mutabakatı’nı kınıyoruz. Yunanistan ile Mısır, dostluk ve samimi işbirliği ile birbirine bağlıdır. unanistan ile deniz yetki alanları anlaşmasının genişletilmesine yönelik görüşmelere dair henüz bir tarih yok, ancak siyasi irade net şekilde beyan edildi ve bu önemli"
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