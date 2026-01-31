Dünya devlerini geride bıraktık! Avrupa ülkesinin 11 bin tonluk “yeni kalesi” Türk imzasıyla denize iniyor
Türk savunma sanayiinin denizlerdeki öncü gücü STM, dünya devlerini saf dışı bırakarak kazandığı tarihi Portekiz ihalesinde kritik bir eşiği daha başarıyla geçti. İstanbul’daki ADA Tersanesi’nde düzenlenen görkemli törenle, Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa edilecek dev lojistik destek gemisinin blokları resmen kızağa alındı. Hem savaş hem de insani yardım görevlerinde kullanılacak olan bu 137 metrelik yüzen kaleler, Türkiye’nin askeri gemi ihracatındaki en somut gurur tablolarından biri oldu.