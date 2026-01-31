  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya devlerini geride bıraktık! Avrupa ülkesinin 11 bin tonluk "yeni kalesi" Türk imzasıyla denize iniyor

Türk savunma sanayiinin denizlerdeki öncü gücü STM, dünya devlerini saf dışı bırakarak kazandığı tarihi Portekiz ihalesinde kritik bir eşiği daha başarıyla geçti. İstanbul’daki ADA Tersanesi’nde düzenlenen görkemli törenle, Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşa edilecek dev lojistik destek gemisinin blokları resmen kızağa alındı. Hem savaş hem de insani yardım görevlerinde kullanılacak olan bu 137 metrelik yüzen kaleler, Türkiye’nin askeri gemi ihracatındaki en somut gurur tablolarından biri oldu.

Foto - Dünya devlerini geride bıraktık! Avrupa ülkesinin 11 bin tonluk "yeni kalesi" Türk imzasıyla denize iniyor

Türk savunma sanayiinde yenilikçi ve milli sistemler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., askeri denizcilikte gerçekleştirdiği tarihi ihracat başarısında önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Portekiz Deniz Kuvvetleri’nin açmış olduğu Lojistik Destek Gemisi ihalesine katılarak, dünyanın önde gelen askeri denizcilik firmalarını geride bırakan STM, 17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi’nin sözleşmesini imzalamış ve önemli bir başarıya imza atmıştı.

Foto - Dünya devlerini geride bıraktık! Avrupa ülkesinin 11 bin tonluk "yeni kalesi" Türk imzasıyla denize iniyor

Sözleşmenin imzalanmasının ardından tasarım faaliyetleri tamamlanan projede, projenin ilk gemisinin inşa süreci iki ay önce gerçekleştirilen sac kesim töreniyle başladı. STM ana yükleniciliğinde İstanbul’da inşa edilen lojistik destek gemisinin kızağa koyma töreni, 29 Ocak tarihinde, inşa edilecek İstanbul’da ADA Tersanesi’nde düzenlendi.

Foto - Dünya devlerini geride bıraktık! Avrupa ülkesinin 11 bin tonluk "yeni kalesi" Türk imzasıyla denize iniyor

Törene; Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nobre de Sousa, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Gen. João Cartaxo Alves ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Cemal Ziya Kadıoğlu, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, iki ülkenin büyükelçileri, Portekiz ve Türk Deniz Kuvvetleri mensupları ile Türk savunma sanayii firmalarının temsilcileri katıldı.

Foto - Dünya devlerini geride bıraktık! Avrupa ülkesinin 11 bin tonluk "yeni kalesi" Türk imzasıyla denize iniyor

Milli Savunma Bakanı Güler törende yaptığı konuşmada, şu mesajları verdi: “Bu proje denizcilik geleneğine sahip Türkiye ve Portekiz için tecrübe ve teknoloji paylaşımı sağlanması bakımından büyük bir kazançtır. Özgün tasarımı, yüksek sürati ve geniş taşıma kapasitesi ve operasyonel esneklik gibi üstün nitelikleriyle birlikte çok farklı görevlere entegre olabilen modüler mimariye sahip bu gemilerin, Portekiz donanmasının stratejik hedeflerine ve harekat ihtiyaçlarına cevap verebileceğine yürekten inanıyorum.

Foto - Dünya devlerini geride bıraktık! Avrupa ülkesinin 11 bin tonluk "yeni kalesi" Türk imzasıyla denize iniyor

Gemiler hizmete girdiğinde, Portekiz donanmasının barış, istikrar ve kriz yönetimi kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, aynı zamanda NATO’nun müşterek kabiliyetlerine de olumlu katkılar sağlayacaktır.Savunma Sanayii Başkanlığımızın etkin süreç yönetimi, tersanelerimizin üretim disiplini, ana yüklenici STM’nin proje yönetimi tecrübesi ile alt yüklenicilerimizin ve yerli firmalarımızın çabaları bu konuda güvencemiz olurken, bir bütün olarak savunma sanayii ekosistemimizin genişliğini ve derinliğini de yansıtmaktadır.”

Foto - Dünya devlerini geride bıraktık! Avrupa ülkesinin 11 bin tonluk "yeni kalesi" Türk imzasıyla denize iniyor

Türkiye’nin askeri deniz mühendisliğinde geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir proje olarak kabul edilen, Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri, modüler bir tasarım içeriyor. Gemiler, lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi yapmasının yanı sıra, zırhlı araç taşıma kapasitesi ile müşterek güç aktarımı, amfibi harekât maksatlı da görev alabilecek.

Foto - Dünya devlerini geride bıraktık! Avrupa ülkesinin 11 bin tonluk "yeni kalesi" Türk imzasıyla denize iniyor

Gemiler 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araç taşıyabilecek. Gemiler, modüler, özgün ve çok yönlü tasarımları sayesinde, kriz zamanlarında; insani yardım, arama kurtarma, hastane gibi görevleri de yerine getirecek. Entegre haberleşme sistemi ile donatılmış bu gemiler komuta ve kontrol kabiliyetlerine de sahip olacaklar.

Foto - Dünya devlerini geride bıraktık! Avrupa ülkesinin 11 bin tonluk "yeni kalesi" Türk imzasıyla denize iniyor

137 metre uzunluğa, 11000 ton deplasmana, 18+ knot azami sürate sahip olacak gemiler, 30 gün boyunca kesintisiz denizde kalabilecek. Toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip gemilerde, 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araçları taşınabilecek. Ağırlıklı olarak hava savunma harbi olmak üzere, tüm temel harp nevilerine yönelik sensör ve silah sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemiler, yakın hava savunma sistemleri, 12.7 mm uzaktan kumandalı silah sistemleri ve chaff /dekoy sistemleri ile donatılacak, çok sayıda ileri sensör ve sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemilerde ayrıca Helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) için platform ve İHA’lar için hangar da olacak.

