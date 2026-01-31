  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Haydut Amerika'dan petrol hamlesi
Giriş Tarihi:

Haydut Amerika'dan petrol hamlesi

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

#1
Foto - Haydut Amerika'dan petrol hamlesi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

#2
Foto - Haydut Amerika'dan petrol hamlesi

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre değişmeyerek 411'de sabit kaldı.

#3
Foto - Haydut Amerika'dan petrol hamlesi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 68 azaldı.

#4
Foto - Haydut Amerika'dan petrol hamlesi

Perşembe gününü 69,59 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,32 dolar seviyesinde tamamladı.

#5
Foto - Haydut Amerika'dan petrol hamlesi

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 65,21 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 65,42 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

