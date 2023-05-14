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Oyunu kullanan oraya koştu

2023-05-14 18:01:21
Oyunu kullanan oraya koştu

Muğla'da oy kullanan vatandaşlar, plajlara akın etti.

#1
Foto - Oyunu kullanan oraya koştu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oyunu Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullanan vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip denize girip güneşlendi.

#2
Foto - Oyunu kullanan oraya koştu

Turizmin gözbebeği Bodrum’da 150 bin 651 seçmen oy kullanmak için okullara ve oy kullanılacak olan mekanlara akın etti. Öğle saatlerinde oy kullanan vatandaşlar daha sonra denize girerek serinledi.

#3
Foto - Oyunu kullanan oraya koştu

Deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar seçim heyecanını denize girerek giderdi.

#4
Foto - Oyunu kullanan oraya koştu

Özellikle halk plajları doldu taştı. Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar ise denize girip serinledi. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri vatandaşlarla doldu taştı.

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