2023-05-28 16:06:53 Oyunu kullanan Abdullah Gül'ün sözleri gündem oldu
Oyunu kullanan Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları gündem oldu.
'Herkes öğrenmeli' diyerek duyurdu: Dünyaya korkunç 23 Kasım 2023 saat 18.05 uyarısı! Türkiye de var! Arada kalacağız
Ak Partili seçmene hakaret eden küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu destekçilerinden güzelleme paylaşımları gelmeye devam ediyor
Oyunu kullanan Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları gündem oldu.
Sandığa gidenler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de vardı.
Gül, oyunu İstanbul'un Beykoz ilçesinde kullandı. Kendisine eşi Hayrünnisa Gül eşlik etti.
Gül çifti, Çubuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy verdi.
Eşi ile okula gelen Abdullah Gül, 1140 numaralı sandıkta oyunu kullanıp sandık kurulu görevlilerine teşekkür etti.
Okul çıkışında açıklama yapan Gül, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:
Oylarımızı kullandık, hayırlı olsun neticeleri memleket için. Seçim süreci çok yoğun geçti. Bundan sonra artık memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti geliyor. Gül, konuşmasını, "Her şey inşallah iyi olur. Hayırlı olsun." ifadeleriyle tamamladı.
Gül'ün yaptığı açıklamayla oyunun rengini belli etmemesi sosyal medyada gündem oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23