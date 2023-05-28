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Siyaset
8
Oyunu kullanan Abdullah Gül'ün sözleri gündem oldu

2023-05-28 16:06:53
Oyunu kullanan Abdullah Gül'ün sözleri gündem oldu

Oyunu kullanan Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamaları gündem oldu.

#1
Foto - Oyunu kullanan Abdullah Gül'ün sözleri gündem oldu

Sandığa gidenler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de vardı.

#2
Foto - Oyunu kullanan Abdullah Gül'ün sözleri gündem oldu

Gül, oyunu İstanbul'un Beykoz ilçesinde kullandı. Kendisine eşi Hayrünnisa Gül eşlik etti.

#3
Foto - Oyunu kullanan Abdullah Gül'ün sözleri gündem oldu

Gül çifti, Çubuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy verdi.

#4
Foto - Oyunu kullanan Abdullah Gül'ün sözleri gündem oldu

Eşi ile okula gelen Abdullah Gül, 1140 numaralı sandıkta oyunu kullanıp sandık kurulu görevlilerine teşekkür etti.

#5
Foto - Oyunu kullanan Abdullah Gül'ün sözleri gündem oldu

Okul çıkışında açıklama yapan Gül, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

#6
Foto - Oyunu kullanan Abdullah Gül'ün sözleri gündem oldu

Oylarımızı kullandık, hayırlı olsun neticeleri memleket için. Seçim süreci çok yoğun geçti. Bundan sonra artık memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti geliyor. Gül, konuşmasını, "Her şey inşallah iyi olur. Hayırlı olsun." ifadeleriyle tamamladı.

#7
Foto - Oyunu kullanan Abdullah Gül'ün sözleri gündem oldu

Gül'ün yaptığı açıklamayla oyunun rengini belli etmemesi sosyal medyada gündem oldu.

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