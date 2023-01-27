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Yaşam
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Oysa hasat 4 ay önce yapılmıştı! O ilimizde çiftçiler şaşkın

2023-01-27 09:42:31
Oysa hasat 4 ay önce yapılmıştı! O ilimizde çiftçiler şaşkın

Amasya'da yalancı bahar bazı elma ağaçlarının erkenden meyve vermesine yol açtı.

#1
Foto - Oysa hasat 4 ay önce yapılmıştı! O ilimizde çiftçiler şaşkın

Amasya’da Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi şaşkına çeviren görüntülere neden oldu. Misket elmasıyla ünlü şehirde 4 ay önce hasadı yapılan bazı tür elma ağaçları ‘yalancı bahar’da ikinci kez meyve verdi.

#2
Foto - Oysa hasat 4 ay önce yapılmıştı! O ilimizde çiftçiler şaşkın

Üreticiler, daha önce hasadını yaptıkları meyve ağaçlarının dallarında tekrar çıkan elmaların olgunlaştığını görünce şaşkınlık yaşadı. Eylül ve Ekim aylarında hasadını yaptıkları elma ağaçlarından bazılarının ikinci kez ürün verdiğini belirten elma üreticisi Bekir Damatoğlu, “Her meyve ağacının uyku saati vardır. Bu sene elma uykuyu alamadı. Havanın sıcaklığından dolayı çiçek açıp meyve yaptı” dedi.

#3
Foto - Oysa hasat 4 ay önce yapılmıştı! O ilimizde çiftçiler şaşkın

Geçen yılki meyve rekoltesi ve satışlardan memnun olduklarını hatırlatıp sonbahar ile kış mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiğine değinen Mustafa Aktaş ise “Dört gözle kar yağmasını bekliyoruz.

#4
Foto - Oysa hasat 4 ay önce yapılmıştı! O ilimizde çiftçiler şaşkın

İnşallah yağar da yüzümüz güler” diye konuştu. Kuraklık ve yağış azlığının etkilerinin görüldüğüne değinen Hasan Gamzeli de, ağaçlarda meyve iriliği ve kalitesini artırmak için budama yaptıklarını söyledi.

#5
Foto - Oysa hasat 4 ay önce yapılmıştı! O ilimizde çiftçiler şaşkın

#6
Foto - Oysa hasat 4 ay önce yapılmıştı! O ilimizde çiftçiler şaşkın

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