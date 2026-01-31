  • İSTANBUL
Çalışan annelere büyük destek: İşte kalem kalem yeni ücretler!
Çalışan annelere büyük destek: İşte kalem kalem yeni ücretler!

2026 yılında yaşanan asgari ücret artışı, özellikle çalışan annelere müjdeleri beraberinde getirdi. Daha önce yeni annelere verilen tüm devlet ödemelerinde güncellemeye gidildi.

Yeni yılda milyonların gözü asgari ücret zammındaydı, ancak bu artış sadece maaşları değil sosyal destek ödemelerini de zirveye taşıdı. Özellikle çalışan anneler için hayati önem taşıyan iş göremezlik ödeneği 82 bin lirayı aşarken, İŞKUR destekleri ve emzirme ödeneklerinde de 2026 tarifesi netleşti. İşte annelerin cebine girecek yeni desteklerin detayları..

Doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 112 günlük yasal izin süresince annelere çalışmadıkları her gün için ödeme yapılıyor. En düşük ödeme: Geçtiğimiz yıl 64.724 TL olan taban tutar, yeni zamla birlikte 82.208 TL'ye yükseldi. Maaşa göre artış: Ödemeler son 1 yıllık kazanç ortalamasına göre belirleniyor. Brüt maaşı 40.000 TL olan bir anneye 99.556 TL, 50.000 TL olan bir anneye ise 124.044 TL ödeme yapılacak. Kritik kural: Son bir yıl içinde 180 günden az sigortası olanlar için üst limit, asgari ücretin iki katı üzerinden hesaplanıyor.

2. Yarı Zamanlı Çalışma Desteği Doğum izni biten anneler, çocuk sayısına göre değişen sürelerle (1. çocukta 60, 2. çocukta 120, 3. çocukta 180 gün) "yarım gün" çalışıp "tam maaş" alma hakkına sahip. Ödeme paylaşımı: Bu süreçte maaşın yarısını işveren, diğer yarısını (brüt asgari ücret üzerinden) İŞKUR ödüyor. Aylık İŞKUR desteği: İŞKUR’un ödediği aylık tutar 12.904 TL'den 16.389,65 TL'ye çıktı.

Toplam kazanç: Asgari ücretli bir anne, 2 aylık yarı zamanlı çalışma sürecinde işverenden ve İŞKUR'dan toplam 60.814 TL alacak (aylık ortalama 30.427 TL). Özel durumlar: Çoğul doğumlarda sürelere 30 gün eklenirken, engelli doğumunda bu süre 360 gün olarak uygulanıyor.

3. Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Çalışmayan annelerin de eşleri üzerinden faydalanabildiği bu destek, tek seferlik bir ödeme olarak sunuluyor.

Yeni tutar: 2025 yılında 1.238 TL olan emzirme ödeneği, 2026 yılı için 1.621 TL olarak belirlendi. Şart: Annenin kendisinin veya eşinin sigortalı (SSK veya Bağ-Kur) olması yeterli./ kaynak: Yenişafak

