  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
Öyle bir kaza yaptı ki! Olay yerinden anında kaçtı

2021-07-02 07:07:43
Öyle bir kaza yaptı ki! Olay yerinden anında kaçtı

Kadıköy'de taksiye çarpan otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, 06 LLP 41 plakalı otomobil D100 kara yolu Fikirtepe sapağında 34 TEK 09 plakalı taksiye çarptı.

Alınan bilgiye göre, 06 LLP 41 plakalı otomobil D100 kara yolu Fikirtepe sapağında 34 TEK 09 plakalı taksiye çarptı.

#2
Foto - Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Takside sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Takside sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

#4
Foto - Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Kazada, bariyere çarpan taksi kullanılamaz hale geldi.

Kazada, bariyere çarpan taksi kullanılamaz hale geldi.

#6
Foto - Otomobil sürücüsünün, aşırı hız yapıp makas atarak yolda ilerlediği ve kaza yerinden yaralı halde arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi.

Otomobil sürücüsünün, aşırı hız yapıp makas atarak yolda ilerlediği ve kaza yerinden yaralı halde arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi.

Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Uzman isim rakam verdi
Ekonomi

Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Uzman isim rakam verdi

Altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ederken uzmanlar satış için bazı rakamlara işaret ediyor. Birçok kişi, altının gidişatının zayıflama ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını o kuruma yaptı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını o kuruma yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı’na yaptı.

PKK'nın dağa kaçırdığı çocukların ailelerinden CHP'ye tepki
Gündem

PKK'nın dağa kaçırdığı çocukların ailelerinden CHP'ye tepki

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin aracının önünü keserek tepki g..
Cevizoğlu HDP'nin çıkışını yorumladı: Açık çağrı var
Gündem

Cevizoğlu HDP'nin çıkışını yorumladı: Açık çağrı var

CNNTürk'te Hande Fırat'ın sunduğu programda Hulki Cevizoğlu HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun 'Kimin Cumhurbaşkanı olacağına biz karar veririz' sö..
Siyaset

"Elhamdülillah Müslümanız" diyen Kemal'den azgın azınlığa çıt yok

Müslümanlıktan dem vurarak muhafazakar kesime oynayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "biz artık değiştik" imajı çizmeye çalıştı. Ancak..
Avrupa'nın göbeğinde dehşet anları! F-16 savaş uçağı binaya çarptı
Dünya

Avrupa'nın göbeğinde dehşet anları! F-16 savaş uçağı binaya çarptı

Hollanda'da F-16 savaş uçağının hava üssünde bir binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. 'Pilotun kendisini emniyete almayı başardığı' ifad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay