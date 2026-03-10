  • İSTANBUL
İslam
Ölen birinden nasıl helallik alınır? Kuran'daki uyarı tüyleri ürpertti: Ne korkunç bir akıbet!
Ölen birinden nasıl helallik alınır? Kuran'daki uyarı tüyleri ürpertti: Ne korkunç bir akıbet!

Prof. Dr. Ömer Demirbağ, katıldığı bir yayında "Hayatını kaybetmiş biriyle nasıl helalleşilir? Bu mümkün mü" sorusunu Kuran'dan örnek vererek yanıtladı.

Prof. Dr. Ömer Demirbağ, Ülke TV ekranlarında yayınlanan "Gönül Sofrası" programında hayatını kaybeden biriyle nasıl helalleşilmesinin gerektiğini açıkladı. Diğer yandan helalleşme yolunun kapalı olduğu kişiyi de Kur'an-ı Kerim'den dehşete düşüren bir örnekle anlattı.

İslam hukukuna göre, vefat etmiş kişinin varisinden helallik alınabileceğine işaret eden, Demirbağ, “Kalan borç ise onlara ödenir. Ödeme de maddi olarak yapılacak. Ayrıca ölmüş kişiye yaşarken özür dileyememişiz ve helallilk alamamışız.

Helallik alınmayan kişinin arkasında ise bol bol dua etmek gerekir. Hayırlı sahil amellerinden bir kısmını da ölen kişiye bağışlanmasını Allah’tan istemek lazım. Bunlar olduğunda da Allah affedecektir. Bunun başa bir yolu yok.” sözlerine yer verdi.

Allah’tan ancak kafirlerin ümit keseceğini bildiren Demirbağ, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e cephe alan ve en meşhur kafirlerden birinin Velid bin Mugire’nin olduğunu bildirdi.

Ömer Demirbağ, “Mugire çok korkunç bir adamdı! Diğerleri Peygamberimize apaçık düşmanlık ederdi ama bu (Mugire) aşağılardı ve alay ederdi. O şahıs, Peygamberimiz Hz. Muhammed’i çok incitmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Demirbağ, Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın Velid bin Mugire hakkında Hz. Peygamber’e “Sen onu bana bırak!” sözleri ile Müddesir Suresi’ni hatırlatarak “Ne korkunç bir akıbet! Bir kul hakkında bundan daha korkunç bir tehdit olabilir mi? İşte burada yapacak bir şey yok. Çünkü Mugire kafirdir” açıklamasında bulundu.

Müddessir Sûresi Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüddessir” kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adıolan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin tebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkması ve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla "Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) ﴾1﴿ Kalk da uyar. ﴾2﴿ Rabbini yücelt. ﴾3﴿ Nefsini arındır. ﴾4﴿ Şirkten uzak dur. ﴾5﴿ İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma. ﴾6﴿ Rabbinin rızasına ermek için sabret. ﴾7﴿ Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya; işte o gün çetin bir gündür. ﴾8-9﴿ Kâfirler için hiç kolay değildir. ﴾10﴿ Beni, yarattığım kişiyle başbaşa bırak. ﴾11﴿ Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. ﴾12-13﴿ Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. ﴾14﴿ Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. ﴾15﴿ Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır. ﴾16﴿ Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım."

KAYNAK: ÜLKETV

