Ölen birinden nasıl helallik alınır? Kuran'daki uyarı tüyleri ürpertti: Ne korkunç bir akıbet!

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla "Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) ﴾1﴿ Kalk da uyar. ﴾2﴿ Rabbini yücelt. ﴾3﴿ Nefsini arındır. ﴾4﴿ Şirkten uzak dur. ﴾5﴿ İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma. ﴾6﴿ Rabbinin rızasına ermek için sabret. ﴾7﴿ Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya; işte o gün çetin bir gündür. ﴾8-9﴿ Kâfirler için hiç kolay değildir. ﴾10﴿ Beni, yarattığım kişiyle başbaşa bırak. ﴾11﴿ Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. ﴾12-13﴿ Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. ﴾14﴿ Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. ﴾15﴿ Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır. ﴾16﴿ Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım."