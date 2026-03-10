Türkiye'deki S-400'lerle ilgili beklenmedik sözler! 'Bu pratikte mümkün değil' diyerek duyurdu
Savunma uzmanı Anıl Şahin, "Malatya’ya Neden Patriot Kuruldu? S-400'ler neden oraya kurulmadı?" sorularına cevap veren bir analize imza attı.
İşte savunma uzmanı Anıl Şahin'in Savunmasanayist'te kaleme aldığı o yazı...
Türk hava sahasına İran’dan ikinci kez balistik füze atılması üzerine, NATO tarafından Türkiye’ye bir adet PATRIOT Hava ve Füze Savunma Sistemi bataryası konuşlandırıldı. Bu durum, Türkiye’nin hava ve füze savunma kabiliyetlerine yönelik soru işaretlerini tekrar gündeme getirdi.
Esasında hava sahasının savunulması, hava soluyan tehditler ve balistik tehditler olarak ikiye ayrılıyor. Hava soluyan tehditlerden kasıt; savaş uçağı, insansız hava aracı, helikopter veyahut seyir füzesi denilebilir. Balistik tehditler ise adından da anlaşılacağı üzere, Türkiye’nin de son dönemde muhatap olduğu balistik füzeler…
Hava savunma konusunda şu anda Türkiye’nin kabiliyetleri iyi bir noktaya doğru gidiyor. Hem F-16 filosu hem de envanterdeki; KORKUT, SUNGUR, HİSAR-A, HİSAR-O ve SİPER gibi çok alçak irtifadan yüksek irtifaya kadar hava hedeflerine angaje olabilen hava savunma top/füze sistemleri, beraberlerinde görev kritik sensör ve komuta-kontrol altyapılarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunuyor. Bu sistemlerin yaygınlaştırılması amacıyla seri üretim faaliyetleri de süratle devam ediyor.
Ancak Türkiye’nin bir balistik füzeyi engellemeye yönelik anti-balistik füze sistemi / füze savunma sistemi bulunmuyor. Hiçbir zaman da bulunmadı. Bu noktada geçmişte ABD’den Anti-Balistik Füze kabiliyeti bulunan PATRIOT sistemlerinin tedariki gündemde gelse de bu tedarikler de gerçekleştirilmedi.
Rusya’dan tedarik edilen S-400 sisteminin kağıt üzerinde kısa ve orta menzilli balistik füzelere karşı angajman kabiliyeti bulunsa da Türkiye, bu sistemi NATO veyahut Milli Radar Ağı’na entegre etmeden Stand-Alone olarak kullandığı için S-400 ile bir balistik füzenin imha edilmesi şu anda pratikte çok mümkün değil.
Bir balistik füzenin imhası için en kritik husus, onu imha edebilecek füzenin yanında, onu fırlatılış anından itibaren tespit eden ve uzaydayken anbean izleyerek yerdeki füze savunma sistemi bataryasına bilgi aktaran bir sensör ağına sahip olmaktan geçiyor. Bunun için yüz milyonlarca dolar değerinde özel radarlar ve uydular geliştiriliyor.
Bu özel radarlardan bir tanesi de Kürecik’teki NATO Üssü’nde bulunan ABD üretimi AN/TPY-2 Radarı. Bu radar, iki kardeşi İran tarafından Katar ve Ürdün’de imha edildiği için bu günlerde çok daha kıymetli… Tam da bu kıymetli radarın bulunduğu Malatya’ya, NATO tarafından Anti-Balistik Füze kabiliyetli bir PATRIOT Bataryası konuşlandırıldı. Türkiye’ye yönelik 2 balistik füzeyi de ABD’ye ait bir Arleigh Burke Sınıfı Destroyer’den atılan SM-3 Füzesi düşürdü. İncirlik’te İspanya’ya ait bir PATRIOT bataryası, 2015’ten bu yana NATO görevi kapsamında bulunuyor.
PATRIOT PAC-2 standardındaki bu sistem, daha çok hava soluyan hedeflere ve GEM-T Füzesi ile taktik balistik füzelere -kısa menzilli, tek kademeli, düşük süratli- karşı etkili. İran kaynaklı olarak Türk hava sahasını tehdit eden balistik füzelerin orta menzil (MRBM) sınıfında olduğu düşünecek olursak, PATRIOT PAC-2 tarafından imha edilmeleri çok kolay olmayacaktır.
Tam da bu sebepten ötürü Malatya’ya konuşlandırılan PATRIOT bataryasının, çok daha gelişmiş balistik tehditlerle mücadele etmek üzere tasarlanan, kafa kafaya çarpışma (hit-to-kill) prensibiyle hedefini imha eden PATRIOT PAC-3 standardında olduğunu değerlendiriyorum. Böylelikle İncirlik Üssü’nün füze savunmasını denizden Arleigh Burke Sınıfı Destroyerler tarafından SM-3 Füzeleri, Kürecik Radar Üssü’nün güvenliğini ise Malatya’da konuşlu kara tabanlı PATRIOT PAC-3 bataryası gerçekleştirmiş olacak.
SM-3 çok uzun menzile sahip olduğu için esasında bir MRBM tehdidine karşı doğru enstrüman değil. Başka bir deyişle SM-3, İran kaynaklı olarak türkiye’ye ateşlenen balistik füzelere karşı “birkaç gömlek büyük geliyor” diyebiliriz. Bu noktada PATRIOT PAC-3 ve THAAD gibi kara tabanlı anti-balistik füze sistemleri daha doğru unsurlar olacaktır. Öte yandan İran tarafından İsrail, bölge ülkeleri ve bölge ülkelerindeki ABD üslerine atılan balistik füzelerden ötürü, bölgede anti-balistik füze stoklarının çok kritik seviyelere düştüğünü söylemek mümkün. İsrail kendi anti-balistik füze sistemlerine sahip olsa dahi ABD’den PATRIOT PAC-3 ve THAAD desteği almak mecburiyetinde kaldı. Öte yandan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Ürdün gibi ülkelerin tamamının balistik füze savunma sistemleri ise ABD üretimi PATRIOT ve THAAD’lardan oluşuyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde Malatya’ya yönelik PATRIOT konuşlandırması çok önemli.
Son olarak bir de bundan sonraki süreç, Türkiye özelinde merak ediliyordur… SİPER’in hava soluyan hedeflere karşı etkili 100+ kilometre menzilli SİPER BLOCK I Füzesi şu anda envanterde. Seri üretimi ve teslimatları da süratle devam ediyor. 150+ kilometre menzile sahip olacak yine hava soluyan hedeflere karşı etki gösterecek SİPER BLOCK II Füzesi’nin ise test atışları devam ediyor. 2027’de hizmete girmesi bekleniyor. Balistik füzelere karşı etkili olacak SİPER BLOCK III Füzesi’nin ise 2028-30 bandında hizmete girmesi planlanıyor.
Akabinde SİPER’in yolculuğu, BLOCK 4 ve BLOCK 5 füzeleriyle devam ediyor olacak. Özetle Türkiye, hava savunma anlamında şu anda kabiliyetli. Önemli olan eldeki sistemleri yaygınlaştırmak, bu da yapılıyor. Ancak balistik füze savunması anlamında şu anda herhangi bir kabiliyetimiz bulunmuyor. Bu anlamda 2028-30 bandı, başlangıç seviyesinde anti-balistik füze kabiliyeti kazanacağımız dönem olarak öne çıkıyor. Böylelikle Çelik Kubbe, “Hava ve Füze Savunma Sistemi” ünvanı kazanmış olacak.
