Türkiye'deki S-400'lerle ilgili beklenmedik sözler! 'Bu pratikte mümkün değil' diyerek duyurdu

SM-3 çok uzun menzile sahip olduğu için esasında bir MRBM tehdidine karşı doğru enstrüman değil. Başka bir deyişle SM-3, İran kaynaklı olarak türkiye’ye ateşlenen balistik füzelere karşı “birkaç gömlek büyük geliyor” diyebiliriz. Bu noktada PATRIOT PAC-3 ve THAAD gibi kara tabanlı anti-balistik füze sistemleri daha doğru unsurlar olacaktır. Öte yandan İran tarafından İsrail, bölge ülkeleri ve bölge ülkelerindeki ABD üslerine atılan balistik füzelerden ötürü, bölgede anti-balistik füze stoklarının çok kritik seviyelere düştüğünü söylemek mümkün. İsrail kendi anti-balistik füze sistemlerine sahip olsa dahi ABD’den PATRIOT PAC-3 ve THAAD desteği almak mecburiyetinde kaldı. Öte yandan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Ürdün gibi ülkelerin tamamının balistik füze savunma sistemleri ise ABD üretimi PATRIOT ve THAAD’lardan oluşuyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde Malatya’ya yönelik PATRIOT konuşlandırması çok önemli.