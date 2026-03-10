Bayram öncesi fahiş fiyata sıkı takip: İstanbul’da milyonluk ceza yağdı
İstanbul’da ramazan ayıyla birlikte denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri binlerce işletmeyi kontrol ederken, mevzuata aykırı uygulamalara milyonlarca liralık ceza kesildi. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, ramazan ayının başından bugüne kadar yaklaşık 3 bin 608 işletmeye denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Denetimlerimizde 6 bin 64 tane mevzuata uygun olmayan aykırılık tespit ettik. Buna mukabil 33 milyon 855 bin lira tutarında idari işlem tesis ettik." dedi.