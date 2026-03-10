İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

İSRAİLLİLER EN ÇOK KORKTUĞU ÜLKELERİ AÇIKLADI! İsraillilerin bu korku ve tehdit algısı, sadece sınır komşularıyla sınırlı kalmayıp bölgesel güç aktörlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Endekse yansıyan puanlar, işgal rejiminin diplomatik söylemleri ne olursa olsun, arka planda kendisini kuşatılmış hissettiğini ve bölgedeki güçlü duruş sergileyen her aktörü doğrudan hedef tahtasına oturttuğunu ispatlıyor.