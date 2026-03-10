  • İSTANBUL
Dünya
13
Yeniakit Publisher
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Yahudi Halkı Politika Enstitüsü (JPPI), İsraillilerin en çok korktuğu ülkeleri sıraladı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke...

#1
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

KORKUDAN HERKESİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR Yayınlanan son toplum endeksi raporu, İsrail’in bölgedeki varlığını sürdürme konusundaki derin kaygılarını ve çevre ülkelerden duyduğu yoğun güvenlik endişesini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Kendi toplumunda ciddi bir kutuplaşma yaşayan işgal rejimi, dış dünyayı sadece bir "tehdit skalası" üzerinden okumaya devam ediyor.

#2
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

ABD İLE BİRLİKTE ORTA DOĞU'YU KARIŞTIRDI! Özellikle son dönemde ABD desteğini arkasına alarak Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren ve İran’a yönelik doğrudan savaş başlatan İsrail, bölgedeki dengeleri altüst etmeyi sürdürüyor. Rapordaki bulgular, İsrail’in bu saldırgan tutumunun arkasında yatan stratejik paniği ele verdi.

#3
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

İSRAİLLİLER EN ÇOK KORKTUĞU ÜLKELERİ AÇIKLADI! İsraillilerin bu korku ve tehdit algısı, sadece sınır komşularıyla sınırlı kalmayıp bölgesel güç aktörlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Endekse yansıyan puanlar, işgal rejiminin diplomatik söylemleri ne olursa olsun, arka planda kendisini kuşatılmış hissettiğini ve bölgedeki güçlü duruş sergileyen her aktörü doğrudan hedef tahtasına oturttuğunu ispatlıyor.

#4
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

İŞTE İSRAİL'İN EN ÇOK KORKTUĞU 8 ÜLKE!

#5
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

8) SUUDİ ARABİSTAN

#6
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

7) MISIR

#7
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

6) YEMEN

#8
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

5) SURİYE

#9
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

4) KATAR

#10
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

3) LÜBNAN Türkiye ile birlikte İsrail'i çevreleyen en önemli tehdit katmanlarından biri olarak görülmektedir. Lübnan'dan duyulan korku, doğrudan sınır güvenliği ve bölgesel çatışma potansiyeli ile ilişkilendirilmektedir

#11
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

2) TÜRKİYE İran'ın ardından listede ikinci sırada yer alan Türkiye, İsrail kamuoyu için en yüksek tehdit odaklarından biri haline gelmiştir. Bu durum, Türkiye'nin bölgesel ağırlığının ve izlediği politikaların İsrail'de çok ciddi bir çekinceyle takip edildiğini göstermektedir.

#12
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

1) İRAN İsraillilerin en büyük korkusu olan bu ülke, tek başına "varoluşsal tehdit" kategorisinde yer almaktadır. Rapora göre İsraillilerin #'ü İran'ın nükleer programını İsrail'in karşı karşıya olduğu en büyük tehlike olarak görmektedir. Katılımcıların b'si, İran'ı devletin varlığını doğrudan tehdit eden bir güç olarak tanımlamaktadır./ derleyen: haber7

