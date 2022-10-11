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Yaşam
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Otoyolda tır alev alev yandı!

2022-10-11 21:28:37
Otoyolda tır alev alev yandı!

Adana’nın Pozantı ilçesinde otoyolda tır alev alev yandı.

#1
Foto - Otoyolda tır alev alev yandı!

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Otoyolda tır alev alev yandı!

Gaziantep’ten Ankara’ya plastik taşıyan 54 AEN 669 plakalı tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

#3
Foto - Otoyolda tır alev alev yandı!

Yangının ormana sıçraması nedeniyle Pozantı Orman İşletme ekipleri yangına müdahale etti.

#4
Foto - Otoyolda tır alev alev yandı!

Tır yangını kısa sürede söndürüldü.

#5
Foto - Otoyolda tır alev alev yandı!

İşte o anlar...

#6
Foto - Otoyolda tır alev alev yandı!

İşte o anlar...

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