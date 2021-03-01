Otopark kazısında bulundu! Roma ve Bizans dönemlerine ışık tutuyor

Trabzon'da otopark için kazı yapılan alanda Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen şehrin ilk sur duvar, örme sütun ile Geç Bizans dönemine ait hendek duvarları kalıntıları bulundu. Trabzon'da otopark için kazı yapılan alanda, Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen şehrin ilk sur duvar, örme sütun ile Geç Bizans dönemine ait hendek duvarları kalıntıları ardından, Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 sikke, 1 şamdan ve çok sayıda seramik parçasının yer aldığı arkeolojik kalıntılara da bulundu.