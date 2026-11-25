UZMANLARDAN VATANDAŞLARA 4 KRİTİK UYARI Tüketici hukuku uzmanları, yapılmayan bir işlemi yapılmış gibi göstermenin veya sağlam bir parçayı bilinçli şekilde bozmanın Türk Ceza Kanunu kapsamında dolandırıcılık suçu oluşturduğunu vurguluyor. Uzmanlar, vatandaşların tamir ve bakım süreçlerinde mağduriyet yaşamaması için şu önlemleri almasını tavsiye ediyor: ■ Referans ve yorumları inceleyin: Tamir işlemi öncesinde mutlaka çevrenizden referans aldığınız ustalara gidin veya işletmenin internet üzerindeki kullanıcı yorumlarını kontrol edin. ■ Yetkili servisi tercih edin: Maliyeti bir miktar daha yüksek olsa da kayıt altına alınan işlemler ve parça garantisi sebebiyle kurumsal yetkili servislere öncelik verin. ■ Eski parçayı geri isteyin: Değiştirildiği söylenen eski parçanın kutusuyla birlikte size teslim edilmesini talep edin. ■ Detaylı fatura ve ölçüm çıktısı alın: Rot-balans veya cihaz testlerinin bilgisayar ölçüm raporlarını görün ve faturaya yapılan her işlemin tek tek yazılmasını sağlayın.