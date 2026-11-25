Bangladeş, Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük hazır giyim ihracatçısı konumunda. Yaklaşık 4 milyon kişinin çalıştığı sektör, ülkenin ihracat gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor. Ancak bu büyük üretim kapasitesinin arkasında düşük ücretler, ağır çalışma koşulları ve artan yaşam maliyetleri bulunuyor. İşçilerin 30 bin taka talep ettiği bir ortamda ücretin 17 bin takaya çıkarılması, işçi hareketinin şimdilik elde ettiği kazanım olarak görülse de tartışmanın kapanmadığını gösteriyor. Sektör temsilcileri, artan işçilik maliyetleri karşısında otomasyon, verimlilik, eğitim ve lojistik yatırımlarının önemine dikkat çekiyor. Uluslararası markaların da artan üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkı sağlaması gerektiği tartışılıyor. Burada Türk yatırımcılar açısından da önemli bir soru ortaya çıkıyor. Türkiye'den Bangladeş'e uzanan üretim yolculuğunun temel gerekçelerinden biri maliyet avantajı. Ancak işçilik ücretlerinin yükseldiği, grev ve protestolar nedeniyle üretimin aksadığı bir ülkede yatırım hesabını yalnızca ucuz iş gücü üzerinden yapmak artık yeterli olmayabilir. Bir zamanlar ucuz iş gücü arayışıyla gidilen ülkede şimdi işçiler ücretlerini yükseltmek için mücadele ediyor. Türk patronları için Bangladeş hâlâ önemli bir üretim merkezi olabilir. Ancak görünen o ki Bangladeş'te ucuz iş gücü dönemi de kendi zam pazarlığına girmiş durumda.