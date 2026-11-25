Emeklik olma hayali kuran anneleri yakından ilgilendiren bir durum var. Bilindiği üzere annelerin emeklilik hayalini öne çekebilecek doğum borçlanmasında yıl sonu kritik önem taşıyor. Asgari ücrette beklenen artış, 2027 itibarıyla borçlanma maliyetlerini de yükseltebilir. Başvurusunu 31 Aralık 2026'ya kadar yapan kadınlar, aynı prim gününü çok daha düşük maliyetle tamamlayabilir. Peki, kimler doğum borçlanmasından yararlanabilir, 3 çocuk için ne kadar ödeme yapılır ve yılbaşından önce başvuru yapanları nasıl bir avantaj bekliyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, annelerin emeklilik hesabını doğrudan etkileyen kritik ayrıntıları açıkladı.