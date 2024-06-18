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Aktüel
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Otomobil takla attı: 3 yaralı

2024-06-18 10:32:45
Otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Otomobil takla attı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Abuzer G., idaresindeki 31 RB 306 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan Karayolu Kayatepe Köyü (Rezip) yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

#2
Foto - Otomobil takla attı: 3 yaralı

Meydana gelen kazada sürücüsü Abuzer G. ile araçta bulunan Ayşe G. ve Yahya G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#3
Foto - Otomobil takla attı: 3 yaralı

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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