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Türkiye
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Otomobil su kanalına devrildi

2023-07-07 07:07:17
Otomobil su kanalına devrildi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrildiği kazada iki şantiye işçisi ağır yaralandı.

#1
Foto - Otomobil su kanalına devrildi

Kaza, Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında meydana geldi.

#2
Foto - Otomobil su kanalına devrildi

Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 06 CVJ 031 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

#3
Foto - Otomobil su kanalına devrildi

Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Otomobil su kanalına devrildi

Araçta sıkışan iki şantiye işçisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

#5
Foto - Otomobil su kanalına devrildi

Kazada yaralanan sürücü A.Ş. ile yanında bulunan M.R.D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#6
Foto - Otomobil su kanalına devrildi

Trafik ekiplerince, kaza alanında yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

#7
Foto - Otomobil su kanalına devrildi

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