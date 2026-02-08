  • İSTANBUL
Otomotiv
9
Yeniakit Publisher
Otomobil sahibi olmak hayal değil! 150 bin TL altı en mantıklı araçlar belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil sahibi olmak hayal değil! 150 bin TL altı en mantıklı araçlar belli oldu

Artan otomobil fiyatlarına rağmen ikinci el piyasasında 100 bin ile 150 bin TL aralığında hala satın alınabilecek, bakım maliyeti düşük ve ekonomik seçenekler bulunuyor. Özellikle Renault Broadway, Tofaş Şahin ve Lada Samara gibi modeller, temel ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen dar bütçeli vatandaşlar için can simidi olmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu araçların yaşları gereği masraf çıkarabileceğini belirtse de yedek parça bolluğu ve uygun fiyatlarıyla hala en çok tercih edilenler listesinde yer aldığını vurguluyor.

#1
Foto - Otomobil sahibi olmak hayal değil! 150 bin TL altı en mantıklı araçlar belli oldu

Dar bütçeyle otomobil arayanlar için ikinci el piyasasında dikkat çeken seçenekler bulunuyor. 100 bin ile 150 bin TL aralığında günlük ihtiyaçları karşılayan, bakım maliyeti görece düşük ve yakıt tüketimi makul araçlar, A noktasından B noktasına gitmek isteyenler için erişilebilir alternatifler sunuyor.

#2
Foto - Otomobil sahibi olmak hayal değil! 150 bin TL altı en mantıklı araçlar belli oldu

Araçların ilerleyen yaşları hesap edildiğinde belirli masraflar çıkarabileceği de uzmanlar tarafından belirtildi. Fakat basit ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması açısından da söz konusu araçlar tercih ediliyor. Ugurgokceresmi’nin hazırladığı listenin tamamı şöyle:

#3
Foto - Otomobil sahibi olmak hayal değil! 150 bin TL altı en mantıklı araçlar belli oldu

Renault 9 Broadway (1991-1992 Model)

#4
Foto - Otomobil sahibi olmak hayal değil! 150 bin TL altı en mantıklı araçlar belli oldu

Lada Samara (1993-1994 Model)

#5
Foto - Otomobil sahibi olmak hayal değil! 150 bin TL altı en mantıklı araçlar belli oldu

Tofaş Şahin ve Doğan L (1990-1992 Model)

#6
Foto - Otomobil sahibi olmak hayal değil! 150 bin TL altı en mantıklı araçlar belli oldu

Fiat Uno 70 S (1996-1997 Model)

#7
Foto - Otomobil sahibi olmak hayal değil! 150 bin TL altı en mantıklı araçlar belli oldu

Skoda Favorit (1993-1994 Model)

#8
Foto - Otomobil sahibi olmak hayal değil! 150 bin TL altı en mantıklı araçlar belli oldu

