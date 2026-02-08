Otomobil sahibi olmak hayal değil! 150 bin TL altı en mantıklı araçlar belli oldu

Artan otomobil fiyatlarına rağmen ikinci el piyasasında 100 bin ile 150 bin TL aralığında hala satın alınabilecek, bakım maliyeti düşük ve ekonomik seçenekler bulunuyor. Özellikle Renault Broadway, Tofaş Şahin ve Lada Samara gibi modeller, temel ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen dar bütçeli vatandaşlar için can simidi olmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu araçların yaşları gereği masraf çıkarabileceğini belirtse de yedek parça bolluğu ve uygun fiyatlarıyla hala en çok tercih edilenler listesinde yer aldığını vurguluyor.