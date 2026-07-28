Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi
Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarındaki hızlı yükselişi, kıtanın otomotiv devlerini harekete geçirdi. Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, Avrupa Birliği'nden Çin üretimi şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik ek gümrük vergilerini devreye almasını isterken, sadece tarifelerin değil, Avrupa merkezli üretimi güçlendirecek yeni sanayi politikalarının da vakit kaybetmeden uygulanması gerektiğini dile getirdi.