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Otomotiv
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Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi

Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarındaki hızlı yükselişi, kıtanın otomotiv devlerini harekete geçirdi. Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, Avrupa Birliği'nden Çin üretimi şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik ek gümrük vergilerini devreye almasını isterken, sadece tarifelerin değil, Avrupa merkezli üretimi güçlendirecek yeni sanayi politikalarının da vakit kaybetmeden uygulanması gerektiğini dile getirdi.

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Foto - Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Avrupa pazarında hızla yükselen Çinli şarj edilebilir hibrit araçlara karşı AB'yi acilen ek gümrük vergilerini devreye almaya çağırdı.

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Foto - Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi

Blume, kaybedecek zaman olmadığını belirterek Avrupa Birliği'nin ortak bir strateji üzerinde uzlaşmasını istedi.

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Foto - Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi

Şirket, Çinli üreticilerden gelen rekabet ve ABD tarifeleri nedeniyle 2026 yılı gelir beklentisini aşağı yönlü revize etti.

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Foto - Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi

ÇİNLİ ARAÇLAR AVRUPA PAZARINDA ZİRVEYE YÜKSELDİ Pazar verilerine göre Çinli markalar 2026'nın ilk yarısında Avrupa'da 208 bin 368 adet şarj edilebilir hibrit araç satarak pazar payını yüzde 28,3'e çıkardı.

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Foto - Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi

Satış listesinin ilk üç sırasında BYD Seal U, BYD Atto 2 ve Jaecoo 7 yer alırken geçen yılın lideri Volkswagen Tiguan dördüncü sıraya geriledi.

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Foto - Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi

"SAF ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAKİ VERGİ MODELİ HİBRİTLERE DE GELMELİ" Blume, Çin üretimi tam elektrikli otomobillere uygulanan yüzde 10 standart vergiye ek yüzde 35'e varan gümrük vergisinin hibrit modeller için de uygulanmasını talep ediyor.

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Foto - Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi

Bu sistemin elektrikli araçlarda etkili olduğunu belirten CEO, benzer bir korumanın hibrit segmentinde de şart olduğunu vurguluyor.

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Foto - Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi

ÇİNLİ MARKALARIN PAZAR PAYI YÜZDE 9,5 SEVİYESİNE ULAŞTI Yılın ilk altı ayında Çinli markaların Avrupa'daki toplam satışları yüzde 101 artarak 685 bin 990 adede ulaştı ve toplam pazar payları yüzde 9,5'e yükseldi.

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Foto - Otomobil pazarında rekabet kızıştı: Volkswagen, Çinli araçlar için ek vergi istedi

Blume, gümrük vergilerinin tek başına yeterli olmayacağını ifade ederek "Made in Europe" sanayi politikasının da hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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