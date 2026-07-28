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Ekonomi
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BYD gelmedi, Türkiye'ye onlar geliyor: Çılgın yatırım için 300 milyon avroyu masaya koydular

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BYD gelmedi, Türkiye'ye onlar geliyor: Çılgın yatırım için 300 milyon avroyu masaya koydular

Çinli otomobil şirketi BYD, Manisa yatırımından vazgeçerken başka bir şirket 300 milyın avroluk yatırım için harekete geçti. İşte detaylar...

#1
Foto - BYD gelmedi, Türkiye'ye onlar geliyor: Çılgın yatırım için 300 milyon avroyu masaya koydular

Çinli rüzgar türbini devi bir firmanın Türkiye'de kurmayı planladığı yaklaşık 300 milyon Euro tutarındaki kanat üretim tesisi yatırımı için Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde inceleme yaptığı öğrenildi.

#2
Foto - BYD gelmedi, Türkiye'ye onlar geliyor: Çılgın yatırım için 300 milyon avroyu masaya koydular

Türkiye'de Bandırma OSB ile Çine OSB arasında tercih yapacağı öğrenilen firmanın; lojistik avantajı, hazır üretim altyapısı ve Güllük Limanı bağlantısı nedeniyle Çine OSB'ye sıcak baktığı ve nihai kararın ise Ağustos ayı sonunda netleşmesi beklendiği öğrenildi.

#3
Foto - BYD gelmedi, Türkiye'ye onlar geliyor: Çılgın yatırım için 300 milyon avroyu masaya koydular

Şirket, yatırımın yer seçimi ve fizibilite çalışmalarını sürdürürken, son değerlendirmeler kapsamında geçtiğimiz günlerde Çinli heyet hem Çine hem de Bandırma OSB'de temaslarda bulunmuştu.

#4
Foto - BYD gelmedi, Türkiye'ye onlar geliyor: Çılgın yatırım için 300 milyon avroyu masaya koydular

Şirketin daha önce paylaştığı bilgilere göre 125 bin metrekareyi aşan alanda kurulması planlanan tesisin ilk etapta yaklaşık 600 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağı, üretilecek rüzgar türbini kanatlarında en az yüzde 65 yerlilik oranına ulaşılması hedeflendiği öğrenildi.

#5
Foto - BYD gelmedi, Türkiye'ye onlar geliyor: Çılgın yatırım için 300 milyon avroyu masaya koydular

Yaklaşık 300 milyon Euro tutarındaki yatırım için Firma'nın Ağustos ayında vereceği karar merak konusu oldu.

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