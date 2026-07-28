Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Son İran-Amerika çatışmaları, Körfez'de yaklaşık yetmiş yıldır sürdürülen Amerikan güvenlik düzeninin zayıflıklarını görünür hâle getirdi. Devasa üsler, milyarlarca dolarlık silahlar ve verilen güvenlik sözleri; savaş başladığında Körfez ülkelerinin kendilerini tam anlamıyla güvende hissetmelerine yetmedi. Artık bölgede yeni bir dönem başlamaktadır. Körfez ülkeleri güvenliklerini yalnızca Washington'a teslim etmenin ne kadar büyük bir risk olduğunu görmektedir. Yükselen Türkiye'nin önünde tarihî bir sorumluluk bulunmaktadır: Amerika'nın gölgesini kaldırmak fakat yerine yeni bir vesayet gölgesi kurmamak; İsrail'in korku siyasetini sona erdirmek fakat Körfez'i yeni bir cepheleşmeye sürüklememek; bölge ülkelerini kendisine bağımlı hâle getirmek değil, onlarla birlikte güçlü ve bağımsız bir savunma kapasitesi oluşturmak. S-400'lerin BAE'ye devri gerçekleşirse bu satış sıradan bir savunma sanayisi işlemi olarak kalmamalıdır. Türkiye ile BAE arasında müşterek savunma anlayışının kurulduğu, BAE'nin ABD ve İsrail'e mecburiyetinin azaldığı, Körfez ülkelerinin kendi güvenlik mimarisini oluşturmaya başladığı, savunma sanayisinde ortak üretimin geliştiği ve İslam dünyasının savunma alanında yeniden özgüven kazandığı büyük bir dönüşümün başlangıcı olmalıdır.