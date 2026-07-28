  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fındık göçü başladı! Mevsimlik tarım işçileri Karadeniz’e akın ediyor BYD gelmedi, Türkiye'ye onlar geliyor: Çılgın yatırım için 300 milyon avroyu masaya koydular Bu sefer bitecek mi? Galatasaray'ı umutlandıran iptal: Masaya tekrar oturacaklar Mourinho yine haddini aştı! Olay hamleyi yaptı, Fenerbahçe'nin planlarını altüst etti... Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli Fransa cehennemin provasını yaşıyor: Paris'in 4 katı büyüklüğünde alan yandı, en az 240 ev ve yüzlerce araç kül oldu Pire ve böcek lekelerinden bir an önce kurtul: Vücudun her tarafı kabartı, soyulma var diyenler! Bunu yapın olacak Su böreğini MasterChef Türkiye programında çok övdüler: Verdikleri isme bakın... Çerkeş su böreği... Kentin en işlek caddesine asıldı! Görenler dönüp bir daha bakıyor
Gündem
24
Yeniakit Publisher
Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Emekli tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde "S-400'ler BAE'ye giderse: Körfez'de 70 yıllık Amerikan gölgesini Türkiye mi kaldıracak?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda çarpıcı ifadeler kullanan Büyükbaş, Türkiye'nin S-400 meselesinin 'al-sat' girişiminden öte bir hamle olacağını savundu. İşte Büyükbaşı'ıon o yazısı...

#1
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

S-400'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne devri yalnızca bir silah satışı değil, Körfez'in güvenlik eksenini değiştirebilecek tarihî bir fırsat olabilir. BAE'yi bir bağımlılık ilişkisinden çıkarıp başka bir bağımlılığa sokmak değil; Türkiye ile eşitlik, kardeşlik ve karşılıklı kapasite geliştirme temelinde müşterek bir savunma mimarisi kurmak gerekir.

#2
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Uluslararası ilişkilerde bazı silah sistemleri, askerî özelliklerinden çok daha büyük anlamlar taşır. S-400 hava savunma sistemi de Türkiye açısından artık yalnızca radar, füze ve fırlatma araçlarından oluşan teknik bir sistem değildir. S-400; Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin, F-35 programındaki geleceğinin, CAATSA yaptırımlarının, Rusya ile kurduğu hassas dengenin ve Körfez'de şekillenmekte olan yeni güvenlik mimarisinin merkezinde bulunan stratejik bir düğümdür. Son günlerde Türkiye'nin elindeki S-400 sistemlerinin devredileceği üçüncü ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olabileceği ileri sürülmektedir. Bu iddia henüz Türkiye, BAE veya Rusya tarafından resmen doğrulanmış değildir. Dolayısıyla kesinleşmiş bir satıştan söz etmek için erkendir.

#3
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Bununla birlikte uluslararası basında, Türkiye'nin S-400 sistemlerini BAE'ye devretmek üzere temaslarda bulunduğu; böylece CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün önündeki engelin aşılmasının hedeflendiği ileri sürülmektedir. Kremlin de S-400'lerin geleceği konusunda Türkiye ile temas yürütüldüğünü doğrulamış, fakat meseleyi son derece hassas olarak nitelendirmiştir. Farklı bir gelişme yaşanmaz ve gerekli hukukî, diplomatik ve teknik şartlar sağlanırsa S-400'lerin BAE'ye devredilmesi ihtimali güçlenebilir. Fakat asıl önemli mesele sistemlerin hangi ülkeye satılacağı değildir. Asıl soru şudur: Bu devir, Türkiye'nin elindeki pahalı bir sistemi elden çıkarmasından mı ibaret olacaktır; yoksa Körfez'in yaklaşık yetmiş yıldır ABD merkezli kurulan güvenlik düzenini değiştirecek stratejik bir hamleye mi dönüşecektir?

#4
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Türkiye'nin S-400 sistemlerine sahip olmaya devam etmesi, mevcut Amerikan mevzuatına göre F-35 programına dönüşünün önündeki temel engellerden biridir. ABD Başkanı'nın CAATSA yaptırımlarını kaldırmak ve Türkiye'ye yeniden F-35 satmak istediğini açıklaması önemlidir; ancak Amerikan Başkanı'nın siyasi iradesi tek başına yeterli değildir. Kongre engelinin de aşılması gerekmektedir. Bu nedenle BAE'ye yapılacak muhtemel bir devir; CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-35 programına dönüş, daha önce parası ödenen uçakların teslim alınması, Türk savunma şirketlerinin yeniden üretim zincirine katılması ve Türkiye-ABD ilişkilerindeki önemli bir krizin çözülmesi gibi sonuçlar doğurabilir.

#5
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Ancak mesele yalnızca bundan ibaret olmamalıdır. Türkiye, S-400 sistemlerini BAE'ye verip karşılığında yalnızca Washington'dan gelecek sözlü vaatleri beklerse elindeki stratejik kozu ucuza teslim etmiş olur. Devir gerçekleşecekse CAATSA'nın kaldırılması, F-35 programına dönüş, uçakların teslimat takvimi, Türkiye'nin üretim zincirindeki konumu ve Rusya'nın üçüncü ülkeye devir izni aynı anlaşma paketinin bağlayıcı ve eş zamanlı maddeleri hâline getirilmelidir. S-400'ler önce teslim edilip Amerikan Kongresinin daha sonra karar vermesi beklenemez. Türkiye taşı kendi eliyle satranç tahtasından kaldırdıktan sonra karşı tarafın sözünü tutmasını umut edemez.

#6
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Fakat bu süreçte daha büyük bir kazanım mümkündür: Birleşik Arap Emirlikleri ile eşitlik, karşılıklı güven ve müşterek çıkar temelinde yeni bir ortak savunma anlayışı oluşturmak.

#7
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda ABD ile derin askerî ilişkiler kurması ve İsrail'le normalleşmesi yalnızca ideolojik veya diplomatik bir tercih değildir. Bu yönelimin arkasında önemli ölçüde güvenlik endişesi bulunmaktadır. BAE; İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesinden, Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlıktan, bölgesel vekâlet savaşlarından, enerji altyapısına yönelik saldırılardan ve küçük bir ülke olarak büyük güç mücadelelerinin ortasında kalmaktan endişe etmektedir. Abu Dabi yönetimi kendisini koruyacak güçlü bir güvenlik şemsiyesi aramış ve uzun yıllar boyunca bu şemsiyenin Washington tarafından sağlanabileceğine inanmıştır. İsrail'le yakınlaşma da bu güvenlik arayışından bağımsız düşünülemez. Ancak son İran-Amerika çatışmaları, Körfez ülkelerinin yıllardır üzerine güvenlik politikası inşa ettiği büyük varsayımı sarstı: Amerika bölgede bulunabilir; fakat bu, Körfez ülkelerini mutlaka koruyabileceği anlamına gelmez.

#8
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Son çatışmalar, kısa süre içerisinde Körfez ülkelerini, enerji altyapısını ve Hürmüz Boğazı'nı içine alan geniş bir güvenlik krizine dönüştü. Bölgedeki askerî üslerin, gelişmiş radarların ve milyarlarca dolarlık silah alımlarının tek başına mutlak güvenlik sağlamadığı görüldü. Amerikan uçakları havalanabilir, Amerikan gemileri Körfez'de dolaşabilir ve Amerikan radarları bölgeyi izleyebilir; fakat çatışma başladığında vurulan enerji tesisleri, limanlar, havaalanları ve şehirler yine Körfez ülkelerine aittir. Elbette bu durum Körfez ülkelerinin bir gecede ABD'den kopacağı anlamına gelmemektedir. Ancak Amerikan güvenlik şemsiyesinin sınırsız ve tartışılmaz olduğuna ilişkin inanç ciddi biçimde aşınmıştır. Yaklaşık yetmiş yıldır devam eden güvenlik düzeni tamamen ortadan kalkmamış olsa da temelinde derin çatlaklar oluşmuştur. Türkiye açısından tarihî fırsat tam olarak burada başlamaktadır.

#9
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Türk milletinin asırlık tecrübesinden süzülen çok anlamlı bir atasözümüz vardır: Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Bir milletin, bir devletin veya bir bölgenin güvenliği sürekli olarak başka ülkelerden gelecek yardıma bırakılamaz. Çünkü dışarıdan gelecek yardımın zamanı, miktarı ve şartları hiçbir zaman yalnızca ihtiyaç sahibi ülke tarafından belirlenmez. Yardım bazen gecikir, bazen hiç gelmez; bazen de geldiğinde karşılığında ağır siyasi bedeller talep edilir. Körfez ülkelerinin yaklaşık yetmiş yıllık güvenlik tecrübesi bu gerçeği açık biçimde ortaya koymaktadır.

#10
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Bu nedenle Türkiye'nin BAE'ye ve diğer Körfez ülkelerine yaklaşımı yalnızca silah satmak şeklinde olmamalıdır. Yaygın ifadeyle onlara yalnızca balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek gerekir. Türkiye, kardeş ülkelerin güvenliğini sürekli olarak kendi imkânlarıyla sağlamayı değil; onların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri millî ve bölgesel savunma kapasitesini geliştirmeyi hedeflemelidir. Gerçek kardeşlik, kardeşinin sürekli sana muhtaç kalmasını istemek değil; onun güçlü, bağımsız ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olmasına katkı sağlamaktır.

#11
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

BAE'nin savunma politikası son dönemde belirgin biçimde çeşitlenmektedir. Abu Dabi yönetimi yalnızca ABD'ye bağlı kalmak istememekte; Güney Kore, Hindistan, Türkiye ve diğer ülkelerle yeni savunma ortaklıkları kurmaktadır. Bu gelişmeler bize şunu göstermektedir: BAE yeni bir koruyucu aramıyor; kendisine hareket alanı sağlayacak çok yönlü ve bağımsız bir güvenlik düzeni kurmaya çalışıyor. Türkiye'nin yapması gereken, BAE'yi bir bağımlılık ilişkisinden çıkarıp başka bir bağımlılık ilişkisine sokmak değildir. Amaç; BAE'nin egemenliğine saygı duyan, İsrail'e mecburiyetini azaltan, ABD'ye tek taraflı bağımlılığını kıran ve İslam dünyasının kendi güvenlik kapasitesini geliştiren bir ortak savunma anlayışı oluşturmaktır.

#12
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Türkiye ile BAE arasında kurulacak ilişkinin özü vesayet değil dayanışma, tahakküm değil kardeşlik, bağımlılık değil karşılıklı güçlenme, tek taraflı koruma değil müşterek savunma olmalıdır. Türkiye ve BAE farklı devletler olsa da aynı bölgenin, aynı medeniyet havzasının ve büyük ölçüde aynı güvenlik tehditlerinin muhatabıdır. Birinin zayıflığı diğerinin güvenliğini azaltır; birinin güçlenmesi ise bütün bölgenin direncini artırır.

#13
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

S-400'lerin BAE'ye devredilmesi tek başına Abu Dabi'yi Türkiye ile kalıcı bir güvenlik ortaklığına taşımaz. Çünkü S-400 Rus yapımı bir sistemdir. Üçüncü ülkeye devri Rusya'nın iznine, teknik desteğine, yedek parça ve bakım altyapısına bağlıdır. Eğer Türkiye yalnızca sistemi satıp kenara çekilirse, BAE'nin Türkiye ile savunma iş birliği gelişmeyebilir; aksine Rus teknik desteğine duyduğu ihtiyaç artabilir. Bu nedenle muhtemel S-400 devri, daha büyük bir Türk-BAE güvenlik paketinin başlangıcı olmalıdır. Bu paket; SİPER ve HİSAR hava savunma sistemlerini, KORKUT ve GÜRZ alçak irtifa unsurlarını, Türk radar ve erken ihbar sistemlerini, elektronik harp kabiliyetlerini, insansız hava araçlarını, siber savunmayı, güvenli haberleşmeyi, ortak tatbikatları, personel eğitimini ve savunma sanayisi ortak üretim projelerini kapsamalıdır. S-400 bu mimarinin son noktası değil, başlangıç kapısı olmalıdır. Türkiye ile BAE arasında kurulan yüksek düzeyli stratejik mekanizmalar, savunma projeleri, yatırım ilişkileri ve teknoloji iş birlikleri bu zeminin giderek güçlendiğini göstermektedir.

#14
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Türkiye ile BAE arasında kapsamlı bir ortak savunma anlayışının kurulması yalnızca iki ülkenin çıkarına olmayacaktır. Böyle bir gelişme bütün Körfez'de örnek oluşturabilir. BAE'nin Türkiye ile derin bir hava savunma ve savunma sanayisi ortaklığı kurması; Suudi Arabistan'ı, Katar'ı, Kuveyt'i, Bahreyn'i ve Umman'ı benzer arayışlara yöneltebilir. Böylece Körfez ülkeleri güvenliklerini yalnızca yabancı askerî üslerin varlığına bağlamak yerine kendi millî ve bölgesel savunma kapasitelerini oluşturmaya başlayabilir.

#15
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Türkiye; NATO üyesi, İslam dünyasının askerî bakımdan en güçlü ülkelerinden biri, gelişmiş savunma sanayisine sahip, sahada harekât tecrübesi bulunan, Sünni ve Şii dünyayla konuşabilen ve Batı ile Doğu arasında denge kurabilen bir ülke olarak bu yeni güvenlik mimarisinin en önemli ortaklarından biri olabilir. Bu durum İran'a karşı topyekûn yeni bir cephe kurulması anlamına gelmemelidir. Amaç; İran'ı da İsrail'i de savaştan caydıracak, Körfez ülkelerini dış müdahalelerden koruyacak, enerji yollarının güvenliğini sağlayacak ve bölge ülkelerinin güvenliğini yine bölge ülkelerinin imkânlarıyla oluşturacak bağımsız bir denge kurmaktır. Türkiye ile BAE arasındaki ilişki, koruyan ve korunan ilişkisi değil; aynı tehditlere karşı omuz omuza duran iki kardeş ülkenin ortaklığı olmalıdır.

#16
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

İsrail'in bölgedeki temel stratejik üstünlüğü yalnızca gelişmiş savaş uçaklarından kaynaklanmamaktadır. İsrail'in asıl üstünlüğü, Arap ve İslam ülkelerinin dağınık, birbirine güvensiz ve dış güvenlik garantilerine bağımlı olmasıdır. Körfez ülkeleri güvenlik için Washington'a, teknoloji için Tel Aviv'e ihtiyaç duyduğu sürece İsrail bölgede vazgeçilmez aktör gibi görünmeye devam eder.

#17
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Fakat Türkiye Körfez'e hava savunma sistemi, insansız hava aracı, radar, elektronik harp, güvenli haberleşme, ortak üretim ve askerî eğitim sunmaya başlarsa İsrail'in kendisini vazgeçilmez gösteren güvenlik söylemi zayıflar. BAE'nin İsrail'e yakınlaşmasının önemli gerekçelerinden biri güvenlik endişesiyse, Türkiye bu güvenliğin kardeşlik, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde sağlanmasına katkıda bulunabilir. İşte S-400'lerin BAE'ye devri bu nedenle yalnızca bir silah ticareti değildir. Doğru planlandığında, İsrail'in Körfez'deki stratejik vazgeçilmezlik iddiasını zayıflatabilecek bir hamledir.

#18
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Amerika, Körfez'e onlarca yıl boyunca petrol ve enerji yollarını güvence altında tutacağı, bölge yönetimlerini dış tehditlere karşı koruyacağı mesajını verdi. Bunun karşılığında askerî üslerine, silah satışlarına ve bölgesel politikalarına itiraz edilmemesini bekledi. Bu düzen uzun yıllar çalıştı. Fakat son çatışmalar Washington'ın öncelikleri ile Körfez ülkelerinin güvenlik ihtiyaçlarının her zaman aynı olmadığını gösterdi. Amerikan ana karası Hürmüz'ün kıyısında değildir. Amerikan şehirleri İran füzelerinin doğrudan menzilindeki Körfez kentleri değildir. Amerikan ekonomisi yalnızca tek bir boğazın açık kalmasına bağlı değildir.

#19
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Bedeli bölge ülkeleri öderken kararların Washington ve Tel Aviv'de verilmesi, gerçek bir güvenlik ortaklığının sorgulanmasına yol açmaktadır. Türkiye'nin farkı burada ortaya çıkmaktadır. Türkiye bu bölgenin dışından gelen bir güç değildir. Türkiye'nin güvenliği Körfez'in güvenliğinden, enerji yollarından, Irak'tan, Suriye'den ve İran'dan ayrı düşünülemez. Türkiye'nin amacı bölgeyi uzaktan yönetmek değil, bölge ülkeleriyle birlikte güvenli bir gelecek kurmak olmalıdır. Rolü vesayet kurmak değil; müşterek güvenlik, teknoloji paylaşımı, ortak üretim ve karşılıklı güçlenme temelinde kardeş ülkelerin kapasitesini yükseltmektir.

#20
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

S-400'lerin BAE'ye devredileceği iddiası bugün henüz kesinleşmiş değildir. Rusya'nın yeniden ihracat izni, ABD Kongresinin tutumu, İsrail'in muhtemel itirazları, teknik entegrasyon sorunları ve BAE'nin nihai kararı gibi birçok engel bulunmaktadır. Ancak bu ihtimal gerçekleşirse Ankara meseleye yalnızca S-400'lerden kurtulduk ve F-35 kapısı açıldı şeklinde bakmamalıdır. Bu çok dar bir hesap olur.

#21
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Türkiye önündeki büyük resmi görmelidir. S-400'lerin BAE'ye devri; Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını, BAE ile savunma ortaklığının derinleşmesini, İsrail'in Körfez'deki etkisinin azalmasını, ABD'ye tek taraflı bağımlılığın kırılmasını ve bölge ülkelerinin müşterek imkânlarıyla yeni bir güvenlik mimarisinin kurulmasını aynı anda sağlayabilecek tarihî bir fırsata dönüştürülebilir. Ancak bunun için sistemlerin satılması yetmez. Türkiye'nin doktrin, eğitim, teknoloji, istihbarat, savunma sanayisi ve diplomasiyle birlikte BAE'nin yanında durması gerekir. BAE güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail'e ve Amerika'ya yaklaşmış olabilir. Türkiye'nin görevi bu endişeyi küçümsemek değil; onu ortadan kaldıracak güvenilir, sürdürülebilir ve kardeşçe bir ortaklık oluşturmaktır. Körfez ülkelerine gerçek, onurlu ve kalıcı bir alternatif sunulmalıdır. Ancak bu alternatif yeni bir bağımlılık üretmemelidir.

#22
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Son İran-Amerika çatışmaları, Körfez'de yaklaşık yetmiş yıldır sürdürülen Amerikan güvenlik düzeninin zayıflıklarını görünür hâle getirdi. Devasa üsler, milyarlarca dolarlık silahlar ve verilen güvenlik sözleri; savaş başladığında Körfez ülkelerinin kendilerini tam anlamıyla güvende hissetmelerine yetmedi. Artık bölgede yeni bir dönem başlamaktadır. Körfez ülkeleri güvenliklerini yalnızca Washington'a teslim etmenin ne kadar büyük bir risk olduğunu görmektedir. Yükselen Türkiye'nin önünde tarihî bir sorumluluk bulunmaktadır: Amerika'nın gölgesini kaldırmak fakat yerine yeni bir vesayet gölgesi kurmamak; İsrail'in korku siyasetini sona erdirmek fakat Körfez'i yeni bir cepheleşmeye sürüklememek; bölge ülkelerini kendisine bağımlı hâle getirmek değil, onlarla birlikte güçlü ve bağımsız bir savunma kapasitesi oluşturmak. S-400'lerin BAE'ye devri gerçekleşirse bu satış sıradan bir savunma sanayisi işlemi olarak kalmamalıdır. Türkiye ile BAE arasında müşterek savunma anlayışının kurulduğu, BAE'nin ABD ve İsrail'e mecburiyetinin azaldığı, Körfez ülkelerinin kendi güvenlik mimarisini oluşturmaya başladığı, savunma sanayisinde ortak üretimin geliştiği ve İslam dünyasının savunma alanında yeniden özgüven kazandığı büyük bir dönüşümün başlangıcı olmalıdır.

#23
Foto - Emekli tuğgeneralden S-400'ler ilgili olay sözler: Türkiye o ülkeye balık nasıl tutulur öğretmeli

Türkiye kardeşlerine yalnızca balık veren bir ülke olmamalıdır. Balığın nasıl tutulacağını, savunma teknolojisinin nasıl üretileceğini, sistemlerin nasıl işletileceğini ve millî güvenliğin nasıl bağımsız biçimde korunacağını birlikte geliştirmelidir. Çünkü gerçek kardeşlik, kardeşini sürekli korumaya muhtaç bırakmak değildir. Gerçek kardeşlik, onunla birlikte güçlenmek, gerektiğinde omuz omuza durmak ve ortak kaderi birlikte savunmaktır. Yeni dünyada güvenlik, uzaktan verilen sözlerle değil; zor zamanda yanında duran, bilgisini ve teknolojisini paylaşan, seni kendisine bağımlı kılmadan güçlendiren gerçek dostlarla sağlanacaktır. Türkiye ve BAE'nin kuracağı ortak savunma anlayışı, yalnızca iki ülkeyi değil, bütün Körfez'i ve İslam dünyasını daha güçlü hâle getirebilir. Çünkü kaderimiz ortak, tehditlerimiz müşterek, güvenliğimiz ise birbirimize emanettir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk tekstil devi konkordato ilan etti!
Ekonomi

Türk tekstil devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstil ve hazır giyim dünyasından endişe verici bir haber geldi.

Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza
Aktüel

Cüneyt Özdemir Gülben Ergen’i fena tiye aldı! Niye yoruyorsunuz abi abone olup sorsanıza

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Ahbap soruşturması çerçevesinde bugün ifadeye çağrılan şarkıcı Gülben Ergen’i, fena tiye aldı. Instagram’da bikinil..
Seda Sayan'dan AHBAP sorusuna kahkahalı cevap: Ben Haluk’u önceden tanırım!
Gündem

Seda Sayan'dan AHBAP sorusuna kahkahalı cevap: Ben Haluk’u önceden tanırım!

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma ve derneğe yapılan bağışlarla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunan Seda Sayan kendisine ..
Fırtına tarlaları yere serdi! 3 bin dönüm mısır zarar gördü
Tarım

Fırtına tarlaları yere serdi! 3 bin dönüm mısır zarar gördü

Mersin Tarsus'ta hafta sonu etkili olan fırtına, çok sayıda mahalledeki mısır tarlalarını vurdu. İlk tespitlere göre 3 bin dönüm ekili alan ..
Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent itirafları
Gündem

Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent itirafları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulan avukat Feyza Altun ile sa..
Özlem Gürses programına çıkarmıştı… Siyonist Türkü’nün annesi Özgür Özel’ci çıktı!
Gündem

Özlem Gürses programına çıkarmıştı… Siyonist Türkü’nün annesi Özgür Özel’ci çıktı!

Sözcü TV’de kemalist Özlem Gürses programında çıkıp kendisini siyonist olarak tanıtan Türkü Avcı’nın annesi Yıldız Avcı, sosyal medyada Yeni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23