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Türkiye
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Otomobil kontrolde çıktı ağaca çarptı!

2023-04-01 07:40:10
Otomobil kontrolde çıktı ağaca çarptı!

Çorum'da kontrolden çıkan bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Otomobil kontrolde çıktı ağaca çarptı!

Kaza, Mimar Sinan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur A. idaresindeki 32 FZ 559 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Caddesi'nde seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce cadde üzerindeki kaldırıma çıkan otomobil daha sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Onur A. ve otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Eren K., Umutcan U., Ege K. ve İlker K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#2
Foto - Otomobil kontrolde çıktı ağaca çarptı!

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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