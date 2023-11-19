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Yaşam
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Otomobil havuza böyle düştü!

2023-11-19 13:12:09
Otomobil havuza böyle düştü!

Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park içerisindeki süs havuzuna uçtu.

#1
Foto - Otomobil havuza böyle düştü!

Kazada kimse yaralanmazken, çekici otomobili havuzdan çıkartamayınca devreye vatandaşlar girdi. Vatandaşların aracın kaputu üstüne ağırlık yapmasıyla otomobil çıkartıldı.

#2
Foto - Otomobil havuza böyle düştü!

Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Opera Kavşağı'nda meydana geldi.

#3
Foto - Otomobil havuza böyle düştü!

Edinilen bilgiye göre; Cemile Arslan hakimiyetinde bulunan 35 JC 75 plakalı otomobille kavşağa geldiği anda direksiyon hakimiyetini kaybedince, ilk başta kaldırıma sonra da Tarık Akan Parkı içerisinde bulunan süs havuzuna uçtu.

#4
Foto - Otomobil havuza böyle düştü!

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

#5
Foto - Otomobil havuza böyle düştü!

Sürücü Cemile Arslan kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Arslan, sağlık ekibi istemediğini ifade etti.

#6
Foto - Otomobil havuza böyle düştü!

Polis ekiplerinin çekici çağırması üzerine otomobil, çekiciye alınmaya çalışıldı ancak çekici otomobili havuzda çıkartamayınca, devreye vatandaşlar dahil oldu.

#7
Foto - Otomobil havuza böyle düştü!

Vatandaşların aracın kaputu üstüne ağırlık yapmasıyla otomobil çıkartıldı.

#8
Foto - Otomobil havuza böyle düştü!

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