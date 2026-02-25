Robot süpürge değil, evdeki röntgenleme cihazı! 7 bin kişinin mahremiyeti ifşa oldu

Çinli bir teknoloji devine ait robot süpürgeyi oyun konsoluyla yönetmek isteyen yazılım mühendisi Sammy Azdoufal, dijital bir kabusa kapı araladı. Sistemdeki basit bir yetkilendirme hatasını fark eden mühendis, yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin robot süpürgenin kamerasına ve mikrofonuna erişim sağladı. Evlerin kat planlarından, anlık ses kayıtlarına kadar tüm mahremiyetin tek bir anahtarla döküldüğü olay, akıllı cihazların aslında ne kadar "tehlikeli" olabileceğini bir kez daha kanıtladı.