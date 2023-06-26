Otogarda büyük rezalet! Sizde hiç utanma yok mu

Kurban Bayramına sayılı günler kala, 9 güne çıkarılan tatilden dolayı vatandaşlar memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidebilmek için İstanbul Otogarı’na akın etti. Otogar giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşandı. Bilet bulmakta zorlanan vatandaşlar ise bilet fiyatlarının artmasına tepki gösterdi. Gaziantep’te turizm firması temsilcisi olan Ali Kıran, İstanbul Otogarı’ndaki yoğunluk nedeniyle Gaziantep’ten geldiğini söyledi. Gaziantep’ten 50 araç alarak İstanbul’a geldiğini anlatan Kıran, “Günlük 5 araç çıkarıyoruz. Piyasada araba bulunmuyor. Vatandaşlar Gaziantep ve Adana’ya gidemiyor. Birçok insan burada mağdur oldu. Burada 4-5 gün yatan işçiler var. Memleketine gidecek, gidemiyor. Biz de bu sorunları gidermek için Gaziantep’ten bomboş araba çıkartıp getiriyoruz. Düne kadar 800 liraya vatandaşı gönderiyorduk, bugün ücretler 1000 lira oldu.” diye konuştu.