2023-06-26 13:47:30 Otogarda büyük rezalet! Sizde hiç utanma yok mu
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, İstanbul Otogarı'nda tatile ya da memleketine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bilet bulamayan vatandaşlar ise bilet fiyatlarına isyan etti. Yolcu Nafile Öztürkmen, memleketi Gaziantep’e bilet bulamadığını belirterek "Normalde 2 gün önce Gaziantep’e almamız gereken bir bilet 600 lira iken bugün 1000 lira deniyor. Ek sefer çıkaracaklar ve ek seferin bütün maliyetini almaya çalışıyorlar. Fırsatçılara imkan verilmemeli." diye konuştu.