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Otogarda büyük rezalet! Sizde hiç utanma yok mu

2023-06-26 13:47:30
Otogarda büyük rezalet! Sizde hiç utanma yok mu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, İstanbul Otogarı'nda tatile ya da memleketine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bilet bulamayan vatandaşlar ise bilet fiyatlarına isyan etti. Yolcu Nafile Öztürkmen, memleketi Gaziantep’e bilet bulamadığını belirterek "Normalde 2 gün önce Gaziantep’e almamız gereken bir bilet 600 lira iken bugün 1000 lira deniyor. Ek sefer çıkaracaklar ve ek seferin bütün maliyetini almaya çalışıyorlar. Fırsatçılara imkan verilmemeli." diye konuştu.

#1
Foto - Otogarda büyük rezalet! Sizde hiç utanma yok mu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, İstanbul Otogarı'nda tatile ya da memleketine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bilet bulamayan vatandaşlar ise bilet fiyatlarına isyan etti. Yolcu Nafile Öztürkmen, memleketi Gaziantep’e bilet bulamadığını belirterek "Normalde 2 gün önce Gaziantep’e almamız gereken bir bilet 600 lira iken bugün 1000 lira deniyor. Ek sefer çıkaracaklar ve ek seferin bütün maliyetini almaya çalışıyorlar. Fırsatçılara imkan verilmemeli." diye konuştu.

#2
Foto - Otogarda büyük rezalet! Sizde hiç utanma yok mu

Kurban Bayramına sayılı günler kala, 9 güne çıkarılan tatilden dolayı vatandaşlar memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidebilmek için İstanbul Otogarı’na akın etti. Otogar giriş ve çıkışında araç yoğunluğu yaşandı. Bilet bulmakta zorlanan vatandaşlar ise bilet fiyatlarının artmasına tepki gösterdi. Gaziantep’te turizm firması temsilcisi olan Ali Kıran, İstanbul Otogarı’ndaki yoğunluk nedeniyle Gaziantep’ten geldiğini söyledi. Gaziantep’ten 50 araç alarak İstanbul’a geldiğini anlatan Kıran, “Günlük 5 araç çıkarıyoruz. Piyasada araba bulunmuyor. Vatandaşlar Gaziantep ve Adana’ya gidemiyor. Birçok insan burada mağdur oldu. Burada 4-5 gün yatan işçiler var. Memleketine gidecek, gidemiyor. Biz de bu sorunları gidermek için Gaziantep’ten bomboş araba çıkartıp getiriyoruz. Düne kadar 800 liraya vatandaşı gönderiyorduk, bugün ücretler 1000 lira oldu.” diye konuştu.

#3
Foto - Otogarda büyük rezalet! Sizde hiç utanma yok mu

Yolcu Nafile Öztürkmen de memleketi Gaziantep’e bilet bulamadığını ve ek sefer fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şikayetçi olduğunu söyledi. Kardeşi ile otogarda kaldıklarını ifade eden Öztürkmen, “Normalde 2 gün önce Gaziantep’e almamız gereken bir bilet 600 lira iken bugün 1000 lira deniyor. En iyi firmaların sunduğu fiyat 600 lira. Ek sefer çıkaracaklar ve ek seferin bütün maliyetini almaya çalışıyorlar. Fırsatçılara imkan verilmemeli.” dedi. Batman yolcusu Ayhan Uçar da otogarda saatlerdir bilet bulmak için beklediğini belirterek “Çocuklarım beni bekliyor. Bu gece otogarda yattım. Hiç yer yok. Büyüklerimizden rica ediyorum. Firmalar farklı fiyatlar söylüyor.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Otogarda büyük rezalet! Sizde hiç utanma yok mu

İnşaat işçisi Enes Şahin de bayramda ailesinin yanına memleketi Ağrı’ya gideceğini anlatarak “Burada 4-5 ay çalışıp memleketimize gidiyoruz. Bir ay önce biletimi aldım şu an bilet bulamıyorlar. Memlekete giderken de bayram trafiği yaşanıyor. Arkadaşlar Ağrı’ya, 24 saatlik yolu 28 saatte gitmişler. Ailemize de İstanbul’dan eşya, hediyeler götürüyoruz.” dedi. Çocuklarıyla memleketi Mardin’e giden Zeynep Ural da bilet bulmak için günlerce uğraştıklarını söyledi.

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