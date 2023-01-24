2023-01-24 13:54:20 Otobüsteki durak geçme kavgası kazaya sebep oldu
Bursa'da işitme cihazı arıza yaptığı için yolcuları duymakta güçlük çeken halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında yaşanan kavga, kazayla sonuçlandı. Kavga sırasında kontrolden çıkan otobüs; 3 otomobil ile yol kenarındaki itfaiye vanası ve banklara çarparak durabildi. Şoför mahallindeki kargaşa sırasında fark edilmeden düğmelerine basılıp açılan kapılar yüzünden iki yolcu otobüsten aşağıya düştü. Kazaya sebep olan yolcu otobüsten inip kaçarken, yola düşen yaralılar 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.