Otobüsteki durak geçme kavgası kazaya sebep oldu

Bir başka yolcu Emine Yıldız ise, "Şoför 'Otobüsü durduramıyorum' diye bağırdı; hepimiz 'Ne oluyor?' dedik. Yan tarafta oturan bir başka şoför 'El frenini çekelim' dedi, müdahale etti. Ama yine şoför 'Durduramıyorum, kilitlendi, bir şey oldu' deyince bir anda otobüs araçlara çarpmaya başladı. Camlar patladı. Kapılar açılınca yolcular düşmeye başladı. Elinde ceviz torbalarıyla bir amca binmişti, o da düştü kapıdan ama bir daha onu göremedik" diye konuştu. Kendisine saldıran yolcunun psikolojik sorunları olduğunu iddia eden otobüs sürücüsü Tarkan Gül de, "Araç hareket halindeydi, 30-40 kilometre hızla gidiyorduk. Kendisi 'Kapılar neden açılmadı?' diye sürekli bağırıyordu. Bir ara yanıma kadar geldi ve bana vurmak istedi. Diğer yolcular müdahale etti. Araç kontrolden çıkınca araçlara çarptık. Frenler de gitti. Müdahale ettik ama otobüs durmadı. Düğmelere yakın boğuşma sırasında basılmış, kapılar açılınca iki kişi de aşağıya düşmüş; çok geçmiş olsun" dedi.