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Otobüste unutulan şey şaşırttı! Oyuncak sandı canlı çıktı!

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Otobüste unutulan şey şaşırttı! Oyuncak sandı canlı çıktı!

Antalya'da bir halk otobüsünde sefer sonrası yolcuların unuttuğu bir şey olup olmadığına bakan şoför, bulduğu şey karşısında şaşkınlık yaşadı.

#1
Foto - Otobüste unutulan şey şaşırttı! Oyuncak sandı canlı çıktı!

Antalya'da şehir içi ulaşımda her gün binlerce kişinin kullandığı toplu ulaşım araçlarında vatandaşlar bir anlık dalgınlıkla araç içerisinde kulaklık, oyuncak, çanta, cüzdan, kredi ve kimlik kartı, gözlük, cep telefonu, para, valiz, şemsiye, giysi gibi çeşitli eşyaları unutabiliyor.

#2
Foto - Otobüste unutulan şey şaşırttı! Oyuncak sandı canlı çıktı!

Ancak bu kez unutulan ne bir oyuncak, nede cep telefonu veya çanta oldu.

#3
Foto - Otobüste unutulan şey şaşırttı! Oyuncak sandı canlı çıktı!

OYUNCAK SANDI KANLI CANLI ÇIKTI Kundu-Otogar arasında sefer yapan bir halk otobüsünde sürücü depolama alanında araç içerisinde unutulan her hangi bir eşya olup olmadığını kontrol ettiği sırada ilk başta oyuncak sandığı şeyin canlı bir Toy Poodle (Kaniş) cinsi köpek olduğunu görünce hayrete düştü.

#4
Foto - Otobüste unutulan şey şaşırttı! Oyuncak sandı canlı çıktı!

O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden otobüs şoförü Necati Gürlevik görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

#5
Foto - Otobüste unutulan şey şaşırttı! Oyuncak sandı canlı çıktı!

"GELME VERMEM" "Gelme vermem." diyerek esprili bir şekilde köpeğini otobüs içerisinde unutan vatandaşa seslenen Gürlevik, köpeği bir veterinere götürerek çipinden sahibine ulaşmak istedi.

#6
Foto - Otobüste unutulan şey şaşırttı! Oyuncak sandı canlı çıktı!

RUTİN KONNTROLLERDE ORTAYA ÇIKTI Ancak Toy Poodle (Kaniş) cinsi köpeğin çipinin bulunmadığı anlaşılınca Gürlevik Karamel adını verdiği köpeği sahiplendi.

#7
Foto - Otobüste unutulan şey şaşırttı! Oyuncak sandı canlı çıktı!

Kramel'in aşılarını yaptıran ve çipini taktıran Necati Gürlevik "Akşam mesai bittikten sonra otobüsün için rutin kontrol ediyoruz. Kontrol sırasında bu köpeği koltuğun üzerinde gördüm. İlk başta gördüğümde oyuncak zannettim, kımıldamıyordu." dedi.

#8
Foto - Otobüste unutulan şey şaşırttı! Oyuncak sandı canlı çıktı!

"ELİME ALDIĞIMDA CANLI OLDUĞUNU FARK ETTİM" İlk başta oyuncak sandığı köpeğin canlı olduğunu fark edince hayrete düştüğünü belirten Gürlevik, "Elime aldığımda canlı olduğunu fark ettim. Köpeğin unutulacağını zannetmiyorum. Biz otobüste her şeyi buluyoruz, değerli eşya olsun, çanta olsun, cüzdan olsun. Köpek ilk defa denk geldi. Sahibinin terk ettiğini, yani unuttuğunu düşünmüyorum. Çünkü otokarda inenler oldu, acil inip gidenler oldu. Ben de sahiplendim, veterinere götürdüm. Herhangi bir çip olmadığı için çipini dağıttırdım. Aşılarını sağlık kontrollerini gözden geçirttim. İsmini şu an karamel olarak düşündüm de, şu an için karamel diyorum." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Otobüste unutulan şey şaşırttı! Oyuncak sandı canlı çıktı!

"BUNDAN SONRA BİZ BERABER YAŞAYACAĞIZ" Videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra otobüste unutulan köpek için sahibinin iletişime geçmediğini söyleyen Gürlevik, "Videoyu çektikten birkaç gün sonra sosyal medyada paylaştın. Eğer arayan soran olsaydı, biz vatandaşın her türlü malzemesini teslim ediyoruz. Çünkü arabamızda kameralarımız var, kayıtlar var. Yani yolcunun hiçbir şeyi kesinlikle kaybolmuyor. Bundan sonra biz beraber yaşayacağız. Sahibi otogarda indi gitti muhtemelen, bunu özellikle bırakıp gitti. Yani bu unutma değil, unutmayla alakası yok. Artık biz karamel ile beraber yaşayacağız, kızımızla." şeklinde konuştu.

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