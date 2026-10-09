Otobüste unutulan şey şaşırttı! Oyuncak sandı canlı çıktı!

"ELİME ALDIĞIMDA CANLI OLDUĞUNU FARK ETTİM" İlk başta oyuncak sandığı köpeğin canlı olduğunu fark edince hayrete düştüğünü belirten Gürlevik, "Elime aldığımda canlı olduğunu fark ettim. Köpeğin unutulacağını zannetmiyorum. Biz otobüste her şeyi buluyoruz, değerli eşya olsun, çanta olsun, cüzdan olsun. Köpek ilk defa denk geldi. Sahibinin terk ettiğini, yani unuttuğunu düşünmüyorum. Çünkü otokarda inenler oldu, acil inip gidenler oldu. Ben de sahiplendim, veterinere götürdüm. Herhangi bir çip olmadığı için çipini dağıttırdım. Aşılarını sağlık kontrollerini gözden geçirttim. İsmini şu an karamel olarak düşündüm de, şu an için karamel diyorum." ifadelerini kullandı.